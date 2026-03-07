Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război - Antena Sport

Închide meniul
Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 18:24

Fostul jucător al lui Inter / Profimedia

Situația tensionată dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii a escaladat în ultimele zile, iar unii jucători iau decizii radicale și complet neașteptate.

Este și cazul lui Mehdi Taremi, fostul jucător al celor de la Inter. Fotbalistul iranian i-a anunțat pe oficialii de la Olympiacos că este decis să plece de la echipă și să se întoarcă în țara natală, pentru a ajuta în contextul războiului.

Mehdi Taremi vrea să meargă în Iran pentru a ajuta în războiul cu SUA și Israel

Mehdi Taremi era la Inter în momentul în care a fost numit Cristi Chivu pe bancă, însă fotbalistul iranian fusese tras deja pe linie moartă de vicecampioana Italiei, înainte de finala UEFA Champions League.

El nu fusese luat în lot pentru Campionatul Mondial al Cluburilor, iar la finalul lunii august a plecat în Grecia, la Olympiacos. Deși are cifre bune în campionatul elen, acesta a luat o decizie uluitoare.

În contextul situației tensionate dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, fotbalistul a luat decizia de a se întoarce în țara sa natală, acolo unde se va pune în slujba autorităților în contextul războiului.

