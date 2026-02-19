"Nea Mircea e un luptător". Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României - Antena Sport

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale, iar prezența sa pe banca naționalei la barajul cu Turcia este momentan sub semnul întrebării. Cu toate acestea, Adrian Bumbescu speră să îl vadă pe selecționerul de 80 de ani la cârma echipei și a susținut că acesta s-ar simți mult mai bine.

20 februarie este data în care FRF ar trebui să decidă care va fi soarta echipei naționale în ceea ce privește postul de selecționer. Mircea Lucescu urmează să se întoarcă în Belgia după ce plecase în țara din vest pentru un nou control după cele din România, iar persoane din anturajul lui “Il Luce” susțin că șansele ca el să continue sunt mici.

Adrian Bumbescu îl vrea pe Mircea Lucescu la baraj

În ciuda acestor zvonuri, fostul fundaș al Stelei din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 crede că Lucescu a arătat de-a lungul carierei sale că este un luptător, motiv pentru care și-l dorește pe banca echipei naționale și la duelul decisiv privind calificarea “tricolorilor” la Mondial.

Bumbescu a vorbit și despre șansele României de a trece de Turcia în duelul care va avea loc pe Beșiktaș Park și a declarat că partida din “țara semilunii” va fi una extrem de dificilă. Fostul fundaș a acordat declarațiile respective după meciul din Liga a 2-a dintre Steaua și Voluntari.

“Nea Mircea am înțeles că este mult spre bine și sper să fie pe banca naționalei la meciurile următoare. Să-i dea Dumnezeu sănătate. L-am avut și antrenor, e un antrenor excepțional.