Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: "Asta arată meschinăria lui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: “Asta arată meschinăria lui”

Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: “Asta arată meschinăria lui”

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 20:34

Comentarii
Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: Asta arată meschinăria lui

Cristi Chivu a făcut o nouă declaraţie care a stârnit un imens scandal în Italia. Afirmaţia lui Chivu a fost legată de Maradona, iar fanii lui Napoli şi băiatul fostului jucător emblematic al Argentinei au sărit la atac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce a spus Cristi Chivu? Antrenorul lui Inter Milano a făcut o declarație care i-a înfuriat pe fanii lui Napoli, inclusiv pe Diego Maradona Jr.: “Există argumente pro și contra și trebuie să încetăm să ne mai plângem și să facem afirmații moralizatoare încontinuu când există așa ceva în fiecare duminică, încă de la hențul lui Maradona, căruia nimeni nu i-a spus niciodată nimic”. Acestea au fost cuvintele folosite de Cristian Chivu în conferința de presă dinaintea meciului cu Bodo Glimt din Liga Campionilor, referindu-se la scandalul de la partida cu Juventus, când un jucător al torinezilor a fost eliminat nemeritat.

Auzind afirmţia lui Cristi Chivu, Diego Maradona Jr. i-a răspuns antrenorului lui Inter.

“Am ascultat cu atenție cuvintele antrenorului de la Inter și nu trebuia să-l aducă în discuție pe tatăl meu. Asta arată meschinăria lui și meschinăria celor care încă mai vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului pe care l-a marcat la scurt timp după”, a declarat fiul lui Maradona.

Pe 22 iunie 1986, Argentina câştiga partida cu Anglia (2-1), din sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Mexic. Maradona a înscris ambele goluri ale “Pumelor”, însă primul avea să rîmână în istoria fotbalului: fotbalistul a înscris cu “capul” de lângă portarul Peter Shilton. Pe reluări s-a putut observa că Diego a marcat cu mâna. Golul a rămas în istoria fotbalului şi a fost numit drept “Mâna lui Dumnezeu”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Observator
Domeniul cu cele mai mici salarii medii: 3.900 de lei pe lună. La polul opus, IT, petrol şi automatizări
Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a salvat Dinamo. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a salvat Dinamo. Foto exclusiv
20:59
Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “Se satură lumea și de mine, mai trebuie o schimbare”
20:55
LIVE SCOREPAOK – Celta Vigo 0-2, în play-off-ul Europa League. Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu. Alte 3 meciuri se joacă
20:13
Dezastru pentru Steaua. Rămâne în afara play-off-ului. Ce a făcut cu Voluntari
20:13
VIDEO“Nea Mircea e un luptător”. Câștigătorul CCE cu Steaua speră ca Lucescu să rămână pe banca României
19:44
Un fost jucător al Universităţii Craiova a refuzat FCSB, dar s-ar fi transferat la Dinamo: “Mi-ar fi plăcut”
19:26
UEFA, gest în memoria suporterilor lui PAOK decedați în România. Ce se va întâmpla la meciul cu Celta Vigo
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”