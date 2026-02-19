Băiatul lui Maradona dă de pământ cu Cristi Chivu: "Asta arată meschinăria lui" - Antena Sport

Cristi Chivu a făcut o nouă declaraţie care a stârnit un imens scandal în Italia. Afirmaţia lui Chivu a fost legată de Maradona, iar fanii lui Napoli şi băiatul fostului jucător emblematic al Argentinei au sărit la atac.

Ce a spus Cristi Chivu? Antrenorul lui Inter Milano a făcut o declarație care i-a înfuriat pe fanii lui Napoli, inclusiv pe Diego Maradona Jr.: “Există argumente pro și contra și trebuie să încetăm să ne mai plângem și să facem afirmații moralizatoare încontinuu când există așa ceva în fiecare duminică, încă de la hențul lui Maradona, căruia nimeni nu i-a spus niciodată nimic”. Acestea au fost cuvintele folosite de Cristian Chivu în conferința de presă dinaintea meciului cu Bodo Glimt din Liga Campionilor, referindu-se la scandalul de la partida cu Juventus, când un jucător al torinezilor a fost eliminat nemeritat.

Auzind afirmţia lui Cristi Chivu, Diego Maradona Jr. i-a răspuns antrenorului lui Inter.

“Am ascultat cu atenție cuvintele antrenorului de la Inter și nu trebuia să-l aducă în discuție pe tatăl meu. Asta arată meschinăria lui și meschinăria celor care încă mai vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului pe care l-a marcat la scurt timp după”, a declarat fiul lui Maradona.

Pe 22 iunie 1986, Argentina câştiga partida cu Anglia (2-1), din sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Mexic. Maradona a înscris ambele goluri ale “Pumelor”, însă primul avea să rîmână în istoria fotbalului: fotbalistul a înscris cu “capul” de lângă portarul Peter Shilton. Pe reluări s-a putut observa că Diego a marcat cu mâna. Golul a rămas în istoria fotbalului şi a fost numit drept “Mâna lui Dumnezeu”.