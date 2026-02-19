Dezastru pentru Steaua. Rămâne în afara play-off-ului. Ce a făcut cu Voluntari - Antena Sport

Închide meniul
Dezastru pentru Steaua. Rămâne în afara play-off-ului. Ce a făcut cu Voluntari

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 20:13

Echipa FC Voluntari a învins joi, în primul meci al ligii secunde în anul 2026, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CSA Steaua, în etapa a 18-a din Liga 2.

Ion Gheorghe a deschis scorul în minutul 17 al partidei. Iar Doru Andrei l-a majorat în minutul 82. FC Voluntari s-a impus cu 2-0 în faţa celor de la CSA Steaua şi au ajuns la patru victorii consecutive în campionat. Elevii lui Daniel Opriţa au bifat a treia înfrângere consecutivă, iar Steaua rămâne pe loc de play-out.

FC Voluntari are 36 de puncte şi ocupă locul secund în clasamentul ligii secunde, în timp ce Steaua se află pe locul 8, cu 30 de puncte.

