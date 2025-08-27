Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe

Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe

Bogdan Stănescu Publicat: 27 august 2025, 21:19

Comentarii
Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe

Andrei Prepeliţă / Sport Pictures

Sănătatea Cluj, echipă din Liga a 3-a, a produs surpriza play-off-ului Cupei României! Formaţia din Liga a 3-a a eliminat-o surprinzător pe Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Alexandru Bonţ a deschis scorul, în minutul 6. Andrei Dragu a adus egalarea pentru Unirea Slobozia, iar meciul a mers în prelungiri.

Sănătatea Cluj s-a calificat în grupele Cupei României!

În cele două reprize de prelungiri nu s-a marcat niciun gol, iar partida s-a decis la loviturile de departajare.

La loviturile de departajare, Sănătatea Cluj s-a impus în faţa echipei lui Prepeliţă. Sănătatea Cluj va merge în grupele Cupei României.

Într-o altă partidă din play-off-ul Cupei României, FC Voluntari a fost umilită de Csikszereda, fiind învinsă cu 8-1! Poli Timişoara a fost învinsă dramatic, cu 3-2, de CS Dinamo. Bănăţenii au condus cu 1-0, dar au fost egalaţi în prelungirile partidei. În cele două minute de prelungiri, bănăţenii au condus iar, dar au fost din nou întorşi. Anghel Ayan, jucător împrumutat de CS Dinamo de la FC Dinamo, echipa din Liga 1, a marcat în minutele 115 şi 120+1, producând eliminarea din Cupă a echipei lui Dan Alexa. Alexa a fost foarte nervos, cerându-le explicaţii arbitrilor, mai ales pentru golul egalizator al “câinilor” din minutul 90+3, marcat de Ionuţ Uleia. Alexa a acuzat un fault al dinamoviştilor la acea fază.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Observator
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
20:58
Scandal uriaş la meciul Poli Timişoara – CS Dinamo 2-3! Extrem de nervos, Dan Alexa a intrat pe teren!
20:45
LIVE SCOREQarabag – Ferencvaros se joacă ACUM! Istvan Kovacs, la centru în Copenhaga – Basel
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Amalia Lică, medaliata cu argint de la Mondial, visează să devină actriţă!
20:38
VideoJurnal Antena Sport | CFR Cluj speră la o minune cu Hacken, după ce a fost umilită în tur, 2-7 cu suedezii
20:35
VideoJurnal Antena Sport | Andrei Borza îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Rapid!
20:27
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB, motivaţi la maximum înaintea duelului decisiv cu Aberdeen!
Vezi toate știrile
1 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 2 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 3 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”