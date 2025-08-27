Sănătatea Cluj a produs surpriza play-off-ului Cupei României! A eliminat-o pe Unirea Slobozia şi merge în grupe - Antena Sport

Sănătatea Cluj, echipă din Liga a 3-a, a produs surpriza play-off-ului Cupei României! Formaţia din Liga a 3-a a eliminat-o surprinzător pe Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă!

Mihai Alexandru Bonţ a deschis scorul, în minutul 6. Andrei Dragu a adus egalarea pentru Unirea Slobozia, iar meciul a mers în prelungiri.

Sănătatea Cluj s-a calificat în grupele Cupei României!

În cele două reprize de prelungiri nu s-a marcat niciun gol, iar partida s-a decis la loviturile de departajare.

La loviturile de departajare, Sănătatea Cluj s-a impus în faţa echipei lui Prepeliţă. Sănătatea Cluj va merge în grupele Cupei României.

Într-o altă partidă din play-off-ul Cupei României, FC Voluntari a fost umilită de Csikszereda, fiind învinsă cu 8-1! Poli Timişoara a fost învinsă dramatic, cu 3-2, de CS Dinamo. Bănăţenii au condus cu 1-0, dar au fost egalaţi în prelungirile partidei. În cele două minute de prelungiri, bănăţenii au condus iar, dar au fost din nou întorşi. Anghel Ayan, jucător împrumutat de CS Dinamo de la FC Dinamo, echipa din Liga 1, a marcat în minutele 115 şi 120+1, producând eliminarea din Cupă a echipei lui Dan Alexa. Alexa a fost foarte nervos, cerându-le explicaţii arbitrilor, mai ales pentru golul egalizator al “câinilor” din minutul 90+3, marcat de Ionuţ Uleia. Alexa a acuzat un fault al dinamoviştilor la acea fază.