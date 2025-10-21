Un oficial de la Legia Varșovia "a dat cărțile pe față" despre Edi Iordănescu: "E adevărat" - Antena Sport

Edi Iordănescu nu trece prin cea mai bună perioadă la Legia Varșovia, iar asta l-a pus pe român în postura de a cere rezilierea contractului cu formația din Polonia. Recent, un oficial al fostei campioane din centrul Europei a oferit detalii despre posibila demisie a fostului selecționer și a recunoscut că au existat discuții legate de o posibilă plecare a sa.

Legia lui Iordănescu are trei înfrângeri consecutive în campionat și cupe europene, iar situația în care se află antrenorul este una dificilă în momentul de față. În ciuda dorinței sale inițiale de a pleca de la club, tehnicianul de 47 de ani a fost întors din drum de jucătorii săi, după cum a anunțat în exclusivitate Antena Sport.

Ce a spus oficialul de la Legia despre Iordănescu

Fredi Bobic, șeful operațiunilor de fotbal de la Legia, a vorbit deschis despre posibilitatea ca Iordănescu să fie demis de la club. În ceea ce privește dorința românului de a-și rezilia contractul, oficialul a recunoscut că nu a trăit cu impresia că fostul selecționer vrea să plece.

“Este adevărat, nu pot nega și nu pot spune că nu am discutat niciodată despre subiectul demisiei. Am fost astăzi (n.r. luni, 20 octombrie) la centrul de antrenament și am vorbit atât cu antrenorul, cât și cu întreaga echipă. Pot spune că nu am avut niciodată impresia că Iordanescu vrea să plece“, a spus oficialul, potrivit unui site din țara central-europeană, stolicasportu.pl.

Edi Iordănescu își poate reveni după ultimele rezultate prin intermediul partidei de Conference League contra lui Șahtior Donețk, echipa antrenată de Arda Turan.