Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un oficial de la Legia Varșovia "a dat cărțile pe față" despre Edi Iordănescu: "E adevărat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Un oficial de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față” despre Edi Iordănescu: “E adevărat”

Un oficial de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față” despre Edi Iordănescu: “E adevărat”

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 9:28

Comentarii
Un oficial de la Legia Varșovia a dat cărțile pe față despre Edi Iordănescu: E adevărat

Edi Iordănescu, pe banca Legiei Varșovia / Profimedia

Edi Iordănescu nu trece prin cea mai bună perioadă la Legia Varșovia, iar asta l-a pus pe român în postura de a cere rezilierea contractului cu formația din Polonia. Recent, un oficial al fostei campioane din centrul Europei a oferit detalii despre posibila demisie a fostului selecționer și a recunoscut că au existat discuții legate de o posibilă plecare a sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legia lui Iordănescu are trei înfrângeri consecutive în campionat și cupe europene, iar situația în care se află antrenorul este una dificilă în momentul de față. În ciuda dorinței sale inițiale de a pleca de la club, tehnicianul de 47 de ani a fost întors din drum de jucătorii săi, după cum a anunțat în exclusivitate Antena Sport.

Ce a spus oficialul de la Legia despre Iordănescu

Fredi Bobic, șeful operațiunilor de fotbal de la Legia, a vorbit deschis despre posibilitatea ca Iordănescu să fie demis de la club. În ceea ce privește dorința românului de a-și rezilia contractul, oficialul a recunoscut că nu a trăit cu impresia că fostul selecționer vrea să plece.

Este adevărat, nu pot nega și nu pot spune că nu am discutat niciodată despre subiectul demisiei. Am fost astăzi (n.r. luni, 20 octombrie) la centrul de antrenament și am vorbit atât cu antrenorul, cât și cu întreaga echipă. Pot spune că nu am avut niciodată impresia că Iordanescu vrea să plece“, a spus oficialul, potrivit unui site din țara central-europeană, stolicasportu.pl.

Edi Iordănescu își poate reveni după ultimele rezultate prin intermediul partidei de Conference League contra lui Șahtior Donețk, echipa antrenată de Arda Turan.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Observator
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
8:59
Jaqueline Cristian își continua forma bună din Japonia. Românca a debutat cu dreptul la Tokyo
8:50
Jucătorul de la Universitatea Craiova, pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Când vreau un jucător, îl iau și gata”
8:47
Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: “Când spun asta, chiar sunt serios”
8:15
“Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos
8:13
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
0:19
“Continuaţi cu Mandorlini?” Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan!
Vezi toate știrile
1 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 2 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 3 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 4 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic” 5 Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB 6 EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026