Al-Gharafa, umilită în Liga Campionilor Asiei. Ce a făcut Florinel Coman - Antena Sport

Al-Gharafa, umilită în Liga Campionilor Asiei. Ce a făcut Florinel Coman

Radu Constantin Publicat: 21 octombrie 2025, 10:10

Florinel Coman / Profimedia Images

Al-Gharafa a fost umilită în Liga Campionilor Asiei. Formația la care activează Floriel Coman a pierdut categoric în deplasare, scor 0-4, în fața echipei saudite Al Ahli, în etapa a 3-a a Grupei Vest din Liga Campionilor Asiei.

De la revenirea sa, de la Cagliari, Florinel Coman a prins foarte puţin primul 11. El a evoluat şi în această partidă puţin. Fostul fotbalist al FCSB a început pe banca de rezerve și a fost introdus în repriza secundă, când scorul era deja 3-0 pentru adversari.

Scorul a fost deschis de francezul Enzo Millot (32), pentru ca apoi ivorianul Franck Kessie să realizeze dubla (38, 42). Florinel Coman a fost introdus în minutul 67, în locul atacantului spaniol Joselu. Al Ahli a mai înscris o dată până la final prin Saleh Abu Al Shamat (76). Chiar dacă echipa lui a pierdut într-o manieră categorică, Florin Coman a primit cea mai mare notă dintre jucătorii de la Al-Gharafa, 7.0.

Florinel Coman a revenit la Al Gharafa în vară, după ce i-a expirat împrumutul la Cagliari. Internaţionalul român de 27 de ani mai are contract cu formaţia din Qatar până în 2027. În ultima perioadă s-a speculat că ar fi foarte aproape de o revenire la FCSB.

