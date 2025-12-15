Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers - Antena Sport

Carolina Hurricanes a învins-o pentru a doua oară în două zile pe Philadelphia Flyers, de fiecare dată la loviturile de departajare. În meciul de noaptea trecută, care a fost LIVE în AntenaPLAY, scorul în timpul regulamentar a fost 2-2.

La lvoiturile de departajare, Andrei Svechnikov a fost singurul jucător care a înscris, în timp ce portarul Brandon Bussi a apărat toate cele trei lovituri ale jucătorilor de la Flyers.

Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d)

Carolina Hurricanes a deschis scorul după aproape şase minute de joc, atunci când William Carrier a marcat. Zece minute mai târziu, Taylor Hall a marcat şi a dus scorul la 2-0, Carolina profitând de superioritatea numerică.

Replica lui Philadelphia a venit cu 53 de secunde înaintea primei pauze, atunci când Jamie Drysdale a înscris golul pentru care Zegras şi Michkov au primit assist. După o repriză secundă fără goluri, Trevor Zegras a marcat cu mai puţin de două minute înainte de final şi a trimis meciul în prelungiri.

În cele cinci minute de overtime, cele două echipe nu au înscris, astfel încât, pentru a doua seară la rând, după ce s-au întâlnit şi sâmbătă, meciul a ajuns la loviturile de departajare. La fel ca atunci, Carolina s-a impus şi a ajuns la patru victorii la rând. De partea cealaltă, Flyers traversează cel mai slab moment al sezonului. Este pentru prima oară în actuala stagiune când Philadelphia pierde trei meciuri la rând.