Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” - Antena Sport

Steaua București continuă campania de transferuri pentru partea a doua a campionatului. După ce i-a semnat pe spaniolul Nacho Bonet și pe Robert Popescu, împrumutat de la FC Argeș, „militarii” se pregătesc să-l înregimenteze pe maghiarul András Huszti.
Huszti a fost testat în amicalul de sâmbătă cu CSM Alexandria, scor 6-2, iar Daniel Oprița a confirmat pentru Antena Sport că ungurul va fi păstrat în lot. „Am nevoie de soluții în centrul apărării pentru a rezolva problemele pe care le-am avut în toamnă. Huszti are un CV foarte bun, a jucat în prima ligă din Ungaria, a fost și la naționalele de tineret ale țării sale”, a spus antrenorul Stelei.
Daniel Oprița confirmă transferul lui András Huszti: „El a vrut să vină”
În vârstă de 25 de ani, András Huszti va semna, la fel ca Nacho Bonet, pe șase luni cu formația din Ghencea. Potrivit lui Daniel Oprița, fundașul din Ungaria vine pe bani foarte puțini, cu intenția clară de a reintra în circuit după ce în ultimele cinci luni a fost liber de contract.
„Nu putem să aducem jucători pe foarte puțini bani și să fie și de Champions League. András Huszti a vrut să vină, chiar dacă, per total, aproape că va da bani de la el din buzunar. El a rămas liber pentru că în toamnă a tot așteptat și până la urmă nu a mai avut cu cine să semneze. Toți cei trei nou-veniți au împreună contracte cât aveau cei doi care au plecat (n.r. – Nestorly Lumbu și Damian Cimpoeșu)”, a declarat antrenorul stelist.
Chiar dacă nu a mai fost legitimat nicăieri după ce s-a despărțit de Zalaegerszeg, în septembrie 2025, András Huszti este „aproape 100% pregătit”, potrivit lui Oprița. Apărătorul maghiar a fost în această iarnă în cantonament în Turcia cu prim divizionara Nyíregyháza. Daniel Oprița îl va folosi pe András Huszti în amicalul cu Chindia, care se va disputa vineri, 13 februarie, apoi va decide dacă fotbalistul este pregătit pentru a intra direct în primul meci oficial, cu Voluntari (joi, 19 februarie, de la 17:30).
Cine e András Huszti: 103 meciuri în prima ligă și câștigător al Cupei Ungariei
Născut la Pécs, András Huszti a evoluat pentru toate naționalele de tineret ale Ungariei. Jucător de picior drept, poate juca atât fundaș dreapta, cât și în centrul apărării, acolo unde Oprița plănuiește să-l folosească într-o linie de trei. „Aștept atât de la el, cât și de la Nacho Bonet să câștige dueluri”, a mai spus Oprița.
Maghiarul are un CV extrem de atractiv. A jucat, printre altele, pentru Akadémia Puskás, Ujpest, Videoton și Zalaegerszeg. Totodată, a strâns nu mai puțin de 103 meciuri în prima ligă din Ungaria, precum și cinci apariții în cupele europene.
În mai 2023, Huszti a câștigat Cupa Ungariei cu Zalaegerszeg, singurul său trofeu din carieră. A jucat inclusiv în finala contra celor de la Budafoki (2-0, după prelungiri), la Budapesta.
Presa maghiară: „În pragul unui transfer istoric!”
Presa din Ungaria a anunțat deja transferul lui András Huszti la Steaua. Principala publicație din țara vecină, Nemzeti Sport, a titrat: „În pragul unui transfer istoric: András Huszti deja se antrenează cu Steaua”.
„Va deveni primul jucător din Ungaria care evoluează pentru marele club bucureștean, acum aflat pe locul opt în divizia secundă. Huszti va fi al patrulea străin în echipa antrenată de Daniel Oprița, alături de trei jucători spanioli”, mai notează sursa citată.
Totodată, Nemzeti Sport amintește că Steaua București are palmaresul istoric și că, prin decizie judecătorească, echipa lui Gigi Becali nu mai poate folosi numele și marca clubului Armatei.
