Steaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” - Antena Sport

Steaua București continuă campania de transferuri pentru partea a doua a campionatului. După ce i-a semnat pe spaniolul Nacho Bonet și pe Robert Popescu, împrumutat de la FC Argeș, „militarii” se pregătesc să-l înregimenteze pe maghiarul András Huszti.

Huszti a fost testat în amicalul de sâmbătă cu CSM Alexandria, scor 6-2, iar Daniel Oprița a confirmat pentru Antena Sport că ungurul va fi păstrat în lot. „Am nevoie de soluții în centrul apărării pentru a rezolva problemele pe care le-am avut în toamnă. Huszti are un CV foarte bun, a jucat în prima ligă din Ungaria, a fost și la naționalele de tineret ale țării sale”, a spus antrenorul Stelei.

Daniel Oprița confirmă transferul lui András Huszti: „El a vrut să vină”

În vârstă de 25 de ani, András Huszti va semna, la fel ca Nacho Bonet, pe șase luni cu formația din Ghencea. Potrivit lui Daniel Oprița, fundașul din Ungaria vine pe bani foarte puțini, cu intenția clară de a reintra în circuit după ce în ultimele cinci luni a fost liber de contract.

„Nu putem să aducem jucători pe foarte puțini bani și să fie și de Champions League. András Huszti a vrut să vină, chiar dacă, per total, aproape că va da bani de la el din buzunar. El a rămas liber pentru că în toamnă a tot așteptat și până la urmă nu a mai avut cu cine să semneze. Toți cei trei nou-veniți au împreună contracte cât aveau cei doi care au plecat (n.r. – Nestorly Lumbu și Damian Cimpoeșu)”, a declarat antrenorul stelist.

Chiar dacă nu a mai fost legitimat nicăieri după ce s-a despărțit de Zalaegerszeg, în septembrie 2025, András Huszti este „aproape 100% pregătit”, potrivit lui Oprița. Apărătorul maghiar a fost în această iarnă în cantonament în Turcia cu prim divizionara Nyíregyháza. Daniel Oprița îl va folosi pe András Huszti în amicalul cu Chindia, care se va disputa vineri, 13 februarie, apoi va decide dacă fotbalistul este pregătit pentru a intra direct în primul meci oficial, cu Voluntari (joi, 19 februarie, de la 17:30).