Dezvăluiri tulburătoare despre Cornel Dinu: "Nu vrea să mai dialogheze cu oamenii" - Antena Sport

Cornel Dinu (77 de ani) se confruntă cu o depresie severă şi a ajuns să refuze să dialogheze cu oamenii care i-au fost şi îi sunt apropiaţi. Ionel Dănciulescu a dat detalii tulburătoare despre starea în care se află Procurorul.
În ultimii aproape doi ani, Cornel Dinu nu a mai părăsit domiciliul decât atunci când a fost nevoit să facă vizitele de la spital.
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri despre Cornel Dinu
“Nu am mai vorbit în ultimul timp cu dânsul. Aveam și am în continuare o relație specială cu domnia sa, a fost un om care m-a ajutat enorm. Am stat foarte mult de vorbă cu dânsul. Acum, în ultimul timp, e mai greu să dai de el.
Au fost la el și domnul Mircea Lucescu, și Cristi Borcea, toată lumea… nu vrea pur și simplu să dialogheze. Din păcate, dânsul nu înțelege că aceste lucruri l-ar ajuta enorm, dacă ar putea să iasă, să mai dialogheze cu oamenii”, a spus Dănciulescu, citat de fanatik.ro.
Cornel Dinu, vizitat de Mircea Lucescu
Cornel Dinu a precizat că Mircea Lucescu l-a vizitat însă la el acasă. Fostul jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo nu a mai ieşit din casă de mai bine de un an şi jumătate. Dinu a precizat că şi-a schimbat şi stilul de viaţă, dormind mai mult în timpul zilei în ultima vreme.
„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le-am avut.
Face foarte bine (n.r.: ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă și, practic, sunt dat peste cap de o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua.
A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci, Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea”, a declarat Cornel Dinu, în luna august.
Fostul fundaş central a adunat 454 de meciuri pentru Dinamo, în care a înscris 53 de goluri. 8 titluri de campion al României a câştigat Dinu, 6 ca jucător şi două ca antrenor. La naţionala României, el şi-a trecut în cont 75 de de selecţii şi 6 goluri. El a fost nominalizat la Balonul de Aur, în 1970.
