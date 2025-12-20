FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Pe cine au pus ochii Gigi Becali și Dan Șucu - Antena Sport

FCSB și Rapid luptă pentru transferul unui jucător din Liga 1. Conrado, fundașul stânga de 28 de ani de la Oțelul, este pe radarul celor două rivale.

După ce Lameira și Joao Paulo au stârnit interesul celor de la Rapid și FCSB, și numele lui Conrado a apărut pe listele celor două echipe, care se vor duela duminică, în derby-ul finalului de an din Liga 1.

FCSB și Rapid luptă pentru transferul lui Conrado

Conform gsp.ro, Conrado este dorit atât de FCSB, cât și de Rapid. Campioana îl poate transfera pe fundașul de la Oțelul în cazul în care nu va ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt.

De cealaltă parte, Rapid ia în calcul transferul lui Conrado în cazul în care Andrei Borza va pleca din Giulești. Tânărul fundaș, care a fost accidentat în această perioadă, a fost aproape de o plecare de la formația lui Costel Gâlcă și în vară.

Conrado, cotat la suma de 650.000 de euro, mai are contract cu Oțelul până la finalul sezonului. Brazilianul a fost jucător de bază la formația din Galați în acest sezon, el bifând 14 meciuri, în toate competițiile. În această perioadă, fundașul a reușit să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă.