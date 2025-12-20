Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei - Antena Sport

Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei. Nerazzurrii au fost învinși la loviturile de departajare de Bologna, în semifinalele competiției.
Cu toate acestea, Cristi Chivu se bucură de susținerea celor din conducerea lui Inter. După eșecul cu Bologna, italienii au transmis că oficialii echipei de pe Meazza nu iau în calcul să-l demită pe antrenorul român.
Cu toate acestea, italienii au tras un semnal de alarmă în privința lui Inter. Ei susțin că echipa lui Cristi Chivu are nevoie de mai multă „răutate” în teren, ținând cont că au ratat primul trofeu al sezonului.
„Inter pleacă în depresie de la Riyadh. Încredere în continuare în Chivu, dar e nevoie de mai multă răutate”, au titrat italienii de la Gazzetta dello Sport.
Jurnaliștii din Peninsulă au mai amintit de faptul că Inter e pe primul loc în Serie A, astfel că cei din conducerea echipei nu vor să-l demită pe Cristi Chivu. Totuși, aceștia au remarcat și faptul că trupa antrenorului român nu a impresionat în duelurile decisive.
„Primul loc în campionat și parcursul din UEFA Champions League le dau speranțe celor din conducere, dar în duelurile decisive se tot repetă aceleași greșeli.
Totuși, încredere deplină și reînnoită în Chivu, care are echipa în mâna sa”, au transmis italienii citați anterior.
După eșecul cu Bologna din Supercupa Italiei, pentru Inter urmează partida de campionat de pe terenul celor de la Atalanta. Meciul se va juca pe 28 decembrie, de la ora 21:45.
