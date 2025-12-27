Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim - Antena Sport

Închide meniul
Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 9:28

Jucătorii lui Manchester United, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Manchester United a învins cu 1-0, vineri seara, pe teren propriu, pe Newcastle United, în deschiderea etapei a 18-a din Premier League, gazdele obţinând a doua victorie în ultimele cinci etape. 

În ciuda unei dominări a oaspeţilor, singurul gol al partidei a fost reuşit de Patrick Dorgu (24).  

Cu 29 de puncte, Manchester United este momentan pe locul 5 în clasament, la 7 puncte de podium, Newcastle fiind pe 11, cu 23 de puncte. 

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă şi duminică, derby-ul fiind confruntarea dintre Chelsea şi Aston Villa. 

Pe podium se află Arsenal, Manchester City şi Aston Villa, cu 39, 37, respectiv 36 puncte. 

