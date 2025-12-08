Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu - Antena Sport

Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu. Fostul antrenor avea 79 de ani şi s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani.

Vestea legată de decesul lui Ioan Sdrobiş a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul celor de la Viitorul Oneşti, un apropiat al lui Ioan Sdrobiş.

“Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat Mihai Fudulache, conform unupetrotus.ro.

Ioan Sdrobiş le-a pregătit, de-a lungul carirei, pe Oţelul, U Cluj, Jiul Petroşani sau Vaslui, remarcându-se în special pe banca celor de la CSM Reşiţa, echipă unde l-a avut elev pe Cristi Chivu. Actualul antrenor de la Inter a evoluat la această echipă timp de un sezon, între 1997 şi 1998.

În urmă cu ceva timp, Ioan Sdrobiş a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Cristi Chivu. Acesta recunoştea, cu durere, faptul că nu a mai ţinut legătura cu fostul căpitan al naţionalei: “Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, spunea Sdrobiş.