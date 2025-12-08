Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu - Antena Sport

Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu. Fostul antrenor avea 79 de ani şi s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani.
Vestea legată de decesul lui Ioan Sdrobiş a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul celor de la Viitorul Oneşti, un apropiat al lui Ioan Sdrobiş.
Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş
“Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat Mihai Fudulache, conform unupetrotus.ro.
Ioan Sdrobiş le-a pregătit, de-a lungul carirei, pe Oţelul, U Cluj, Jiul Petroşani sau Vaslui, remarcându-se în special pe banca celor de la CSM Reşiţa, echipă unde l-a avut elev pe Cristi Chivu. Actualul antrenor de la Inter a evoluat la această echipă timp de un sezon, între 1997 şi 1998.
În urmă cu ceva timp, Ioan Sdrobiş a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Cristi Chivu. Acesta recunoştea, cu durere, faptul că nu a mai ţinut legătura cu fostul căpitan al naţionalei: “Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, spunea Sdrobiş.
Ioan Sdrobiş a fost “rivalul” lui Mircea Lucescu şi l-a atacat în mai multe rânduri pe selecţionerul României: “Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească. Bun, acum să-l vedem cum scoate echipa din acestă stare.
E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență. Nu pot eu acum să mă apuc să dau cu pietre. A, dacă nu califică echipa din grupa asta (n.r. – la Mondiale), atunci e altceva, o să spun ce cred. Dar, deocamdată, aștept să văd o reacție din partea lui, din partea echipei. Cu bosniacii nu mi-a plăcut deloc ce am observat (n.r. – la înfrângerea de la București, scor 0-1). Mai avea poate și alte soluții, copii talentați, dar încă nu avem o generație puternică. Însă sunt alegerile lui și, cel puțin deocamdată, mă abțin să i le comentez”, spunea Ioan Sdrobiş, într-unul dintre ultimele interviuri oferite.
