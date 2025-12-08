Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu

Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 9:40

Comentarii
Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu

Ioan Sdrobiş / prosport.ro

Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu. Fostul antrenor avea 79 de ani şi s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea legată de decesul lui Ioan Sdrobiş a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul celor de la Viitorul Oneşti, un apropiat al lui Ioan Sdrobiş.

Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş

“Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a declarat Mihai Fudulache, conform unupetrotus.ro.

Ioan Sdrobiş le-a pregătit, de-a lungul carirei, pe Oţelul, U Cluj, Jiul Petroşani sau Vaslui, remarcându-se în special pe banca celor de la CSM Reşiţa, echipă unde l-a avut elev pe Cristi Chivu. Actualul antrenor de la Inter a evoluat la această echipă timp de un sezon, între 1997 şi 1998.

În urmă cu ceva timp, Ioan Sdrobiş a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Cristi Chivu. Acesta recunoştea, cu durere, faptul că nu a mai ţinut legătura cu fostul căpitan al naţionalei: “Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, spunea Sdrobiş.

Reclamă
Reclamă

Ioan Sdrobiş a fost “rivalul” lui Mircea Lucescu şi l-a atacat în mai multe rânduri pe selecţionerul României: “Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească. Bun, acum să-l vedem cum scoate echipa din acestă stare.

E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență. Nu pot eu acum să mă apuc să dau cu pietre. A, dacă nu califică echipa din grupa asta (n.r. – la Mondiale), atunci e altceva, o să spun ce cred. Dar, deocamdată, aștept să văd o reacție din partea lui, din partea echipei. Cu bosniacii nu mi-a plăcut deloc ce am observat (n.r. – la înfrângerea de la București, scor 0-1). Mai avea poate și alte soluții, copii talentați, dar încă nu avem o generație puternică. Însă sunt alegerile lui și, cel puțin deocamdată, mă abțin să i le comentez”, spunea Ioan Sdrobiş, într-unul dintre ultimele interviuri oferite.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
9:29
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid
9:03
VIDEO“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1
8:47
Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”
8:39
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo”
8:34
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR
8:27
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte