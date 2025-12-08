Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League - Antena Sport

Cristi Chivu se confruntă cu probleme înaintea duelului dintre Inter şi Liverpool, din etapa a 6-a a grupei de Champions League. Un titular al nerazzurrilor, anume Manuel Akanji, ar putea rata duelul care se va disputa marţi, de la ora 22:00.

Manuel Akanji nu a fost prezent la ultimul antrenament susţinut de Cristi Chivu la baza din Apiano Gentile luni dimineaţă, la două zile după meciul câştigat în campionat cu Como, scor 4-0.

Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool

Manuel Akanji se confruntă cu o răceală puternică şi ar putea rata meciul cu Liverpool, notează italienii de la tuttomercatoweb.com. Staff-ul medical al lui Inter îşi va da verdictul în privinţa fundaşului elveţian în dimineaţa zilei de marţi, zi în care se va disputa partida.

Manuel Akanji este jucător de bază la Inter. Fundaşul elveţian de 30 de ani a bifat 17 meciuri pentru formaţia lui Cristi Chivu în acest sezon, în toate competiţiile.

Totodată, italienii au mai oferit detalii despre cum pregăteşte Cristi Chivu duelul “de foc” cu Liverpool. Aşa cum s-a întâmplat şi până acum, antrenorul român nu-şi va ţine jucătorii în cantonament în noaptea de dinaintea meciului de Champions League.