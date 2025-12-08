Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer - Antena Sport

Daniel Tudose poate pleca în perioada de mercato de la FC Argeş. Fundaşul a fost aproape de FCSB în toamna trecută, dar totul a picat după un scandal monstru între Gigi Becali şi conducerea piteştenilor.
Totuşi, FC Argeş poate da lovitura cu stopperul de 20 de ani cotat la 700.000 de euro. Tudose e dorit în Bundesliga, dar piteştenii nu se gândesc să lase la preţ.
Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer
Conform prosport.ro, Argeşul cere două milioane de euro pentru fundaş. Rămâne de văzut dacă piteştenii vor ajunge la un numitor comun cu echipa din Germania a cărei nume nu a fost menţionat.
Mario Tudose a adunat 22 de meciuri în acest sezon pentru FC Argeş, în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont o pasă decisivă.
Portughezii, şocaţi de încercarea lui Becali
Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.
“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.
Mai precis, pentru ca Benfica să nu încaseze jumătate din suma totală a eventualulu transfer al lui Mario Tudose la FCSB, Becali ar fi plătit iniţial 400.000 de euro pentru fundaşul de 20 de ani evaluat la 350.000 de euro, suma din care lusitanii ar fi primit jumătate (200.000 de euro). Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat un jucător de la piteşteni, pe care l-ar fi evaluat la 600.000 de euro.
- Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”
- Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
- Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor
- Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus
- Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani