Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer

Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 15:16

Comentarii
Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer

Mario Tudose, în timpul unui meci - Sport Pictures

Daniel Tudose poate pleca în perioada de mercato de la FC Argeş. Fundaşul a fost aproape de FCSB în toamna trecută, dar totul a picat după un scandal monstru între Gigi Becali şi conducerea piteştenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, FC Argeş poate da lovitura cu stopperul de 20 de ani cotat la 700.000 de euro. Tudose e dorit în Bundesliga, dar piteştenii nu se gândesc să lase la preţ.

Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer

Conform prosport.ro, Argeşul cere două milioane de euro pentru fundaş. Rămâne de văzut dacă piteştenii vor ajunge la un numitor comun cu echipa din Germania a cărei nume nu a fost menţionat.

Mario Tudose a adunat 22 de meciuri în acest sezon pentru FC Argeş, în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont o pasă decisivă.

Portughezii, şocaţi de încercarea lui Becali

Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.

Reclamă
Reclamă

“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.

Mai precis, pentru ca Benfica să nu încaseze jumătate din suma totală a eventualulu transfer al lui Mario Tudose la FCSB, Becali ar fi plătit iniţial 400.000 de euro pentru fundaşul de 20 de ani evaluat la 350.000 de euro, suma din care lusitanii ar fi primit jumătate (200.000 de euro). Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat un jucător de la piteşteni, pe care l-ar fi evaluat la 600.000 de euro.

Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primariPrimăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
16:13
Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”
15:57
Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
15:43
Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni
14:56
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor
13:48
Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League
13:44
Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte