Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer - Antena Sport

Daniel Tudose poate pleca în perioada de mercato de la FC Argeş. Fundaşul a fost aproape de FCSB în toamna trecută, dar totul a picat după un scandal monstru între Gigi Becali şi conducerea piteştenilor.

Totuşi, FC Argeş poate da lovitura cu stopperul de 20 de ani cotat la 700.000 de euro. Tudose e dorit în Bundesliga, dar piteştenii nu se gândesc să lase la preţ.

Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer

Conform prosport.ro, Argeşul cere două milioane de euro pentru fundaş. Rămâne de văzut dacă piteştenii vor ajunge la un numitor comun cu echipa din Germania a cărei nume nu a fost menţionat.

Mario Tudose a adunat 22 de meciuri în acest sezon pentru FC Argeş, în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont o pasă decisivă.

Portughezii, şocaţi de încercarea lui Becali

Portughezii au luat foc când au aflat ce a vrut să facă Gigi Becali pentru a o fenta pe Benfica, la transferul lui Mario Tudose. Cei de la A Bola au ieşit deschidere de site cu “româneasca” încercată de patronul de la FCSB cu FC Argeş, o schemă dezvăluită chiar de omul de afaceri.