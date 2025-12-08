Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova - CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova - CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor

Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor

Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 14:56

Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut Licenţa Pro. Antrenorul a făcut anunţul oficial la o zi după ce echipa sa, CFR Cluj, a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga.

Daniel Pancu a devenit astfel oficial antrenorul celor de la CFR Cluj. Până acum, în acte, acest rol îl îndeplinea George Ciorceri.

Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro

Daniel Pancu s-a fotografiat cu documentul proaspăt obţinut. “Pro”, a fost mesajul scurt transmis de antrenorul celor de la CFR Cluj.

De acum înainte, Daniel Pancu va putea să susţină flash-interviuri după meciuri, cât şi să fie prezent la conferinţele susţinute de CFR Cluj.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj la finalul lunii octombrie, după ce Andrea Mandorlini a fost demis. Antrenorul de 48 de ani a debutat pe banca clujenilor în meciul cu Unirea Slobozia, câştigat cu 1-0.

Daniel Pancu a bifat în total cinci meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, el înregistrând două victorii (Unirea Slobozia şi Rapid, în Liga 1), o înfrângere (FC Argeş, Liga 1) şi două rezultate de egalitate (Metaloglobus, Cupa României şi Universitatea Craiova, Liga 1).

