Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova - CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut Licenţa Pro. Antrenorul a făcut anunţul oficial la o zi după ce echipa sa, CFR Cluj, a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga.
Daniel Pancu a devenit astfel oficial antrenorul celor de la CFR Cluj. Până acum, în acte, acest rol îl îndeplinea George Ciorceri.
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro
Daniel Pancu s-a fotografiat cu documentul proaspăt obţinut. “Pro”, a fost mesajul scurt transmis de antrenorul celor de la CFR Cluj.
De acum înainte, Daniel Pancu va putea să susţină flash-interviuri după meciuri, cât şi să fie prezent la conferinţele susţinute de CFR Cluj.
View this post on Instagram
A post shared by Daniel Gabriel Pancu (@danielgabriel.pancu)
Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj la finalul lunii octombrie, după ce Andrea Mandorlini a fost demis. Antrenorul de 48 de ani a debutat pe banca clujenilor în meciul cu Unirea Slobozia, câştigat cu 1-0.
Daniel Pancu a bifat în total cinci meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, el înregistrând două victorii (Unirea Slobozia şi Rapid, în Liga 1), o înfrângere (FC Argeş, Liga 1) şi două rezultate de egalitate (Metaloglobus, Cupa României şi Universitatea Craiova, Liga 1).
- Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer
- Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus
- Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani
- “Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB
- Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu