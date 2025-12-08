Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova - CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut Licenţa Pro. Antrenorul a făcut anunţul oficial la o zi după ce echipa sa, CFR Cluj, a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga.

Daniel Pancu a devenit astfel oficial antrenorul celor de la CFR Cluj. Până acum, în acte, acest rol îl îndeplinea George Ciorceri.

Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro

Daniel Pancu s-a fotografiat cu documentul proaspăt obţinut. “Pro”, a fost mesajul scurt transmis de antrenorul celor de la CFR Cluj.

De acum înainte, Daniel Pancu va putea să susţină flash-interviuri după meciuri, cât şi să fie prezent la conferinţele susţinute de CFR Cluj.