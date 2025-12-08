"Nu cred că își mai dorește nici el!" Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB - Antena Sport

Denis Alibec se află pe lista neagră a lui Gigi Becali la FCSB, cu jucătorii de care îşi doreşte să se despartă în această iarnă. Marius Şumudică e convins şi el că atacantul de 34 de ani va forţa despărţirea în următoarea perioadă de mercato.

Cotat la 600.000 de euro, Alibec şi-a trecut în cont la FCSB un gol şi două pase decisive, în toate competiţiile. Prea puţin, ţinând cont că a fost aşteptat să fie concurentul lui Daniel Bîrligea.

Marius Şumudică susţine că Denis Alibec va pleca de la FCSB în această iarnă

“Nu cred că își mai dorește nici el. Alibec, cu nebunul de Șumudică, cu nebunul de Hagi de ce avea cele mai bune cifre? De ce cu Hagi, cu Șumudică juca de rupea pământul și acum nu mai joacă?”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Pe de altă parte, Mihai Stoica a vorbit despre operaţia pe care a suferit-o Alibec, făcută fără acordul clubului. Mihai Stoica a catalogat drept “lipsă de respect” faţă de Gigi Becali ce a făcut Alibec. El a precizat că Becali a fost cel care a insistat pentru transferul atacantului.

“Alibec a fost la medic şi i-a spus că are un chist, şi într-adevăr avea, şi că ar vrea să îl îndepărteze. Şi că va merge să vorbească cu antrenorii. Bănuiesc că ar fi trebuit să vorbească şi cu mine, să îmi ceară acordul. N-a mai vorbit cu nimeni, s-a dus să se opereze şi ne-a lăsat fără back-up. Putea să facă asta în pauză (n.r: să se opereze).