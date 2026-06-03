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“Drum lin, Mati!” Colegii sunt devastaţi de moartea fotbalistului de 16 ani

Radu Constantin Publicat: 3 iunie 2026, 19:02

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Drum lin, Mati! Colegii sunt devastaţi de moartea fotbalistului de 16 ani
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Dramă uriaşă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident rutier. La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş, scrie Observator.

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Matias mai avea puţin până să ajungă acasă şi se afla pe carosabil în momentul în care a fost lovit din plin.

Colegii de la Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița, unde Matias a activat ca junior i-au făcut adolescentului un adevărat altar de flori albe pe stadion, scrie sursa menţionată. La finalul ceremoniei de rămas bun, vor fi înălţate baloane cu heliu.

„Se spune că cel mai greu moment pentru un antrenor este când trebuie să fluiere finalul unui ciclu de învățare. Dar nimic nu te pregătește pentru clipa în care viața însăși fluieră finalul mult prea devreme, lăsând sufletul gol și inima mult prea frântă. Drum lin, Mati!”, au transmis reprezentanții clubului.

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Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de reprezentanții Colegiului Tehnic „Henri Coandă” din Timișoara, unde Matias era elev.

„Întreaga comunitate a colegiului este mai săracă. Un elev, un coleg, un prieten, un tânăr aflat la început de drum și cu atâtea visuri înainte, a plecat dintre noi, lăsând în urmă tristețe, lacrimi și multe întrebări fără răspuns”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Matias a studiat și la Școala Gimnazială „Casa Speranței” din Timișoara. Reprezentanții școlii au transmis, la rândul lor, un mesaj emoționant, amintind de perioada în care adolescentul a făcut parte din comunitatea unității de învățământ. „El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Psalmul 147:4 – Versetul acesta a fost motto-ul Clasei Steluțelor care ne-au îmbogățit școala în perioada 2016-2021. În aceste momente în care suntem îndurerați profund de plecarea la cer a lui Matias Moț, doamna învățătoare Florina Onaga, colegii lui Maty, colectivul cadrelor didactice, ne arătăm încrederea în Dumnezeul nostru minunat pe care Maty L-a iubit, ne aplecăm inimile spre părinții și familia extinsă a lui Maty, cu care am avut o colaborare frumoasă și ne exprimăm gândurile de binecuvântare pentru fiecare elev al școlii noastre. Dumnezeu să ne mângâie!”, au transmis, marți, reprezentanții unității școlare.

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