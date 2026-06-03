“Drum lin, Mati!” Colegii sunt devastaţi de moartea fotbalistului de 16 ani

Dramă uriaşă în fotbalul românesc. Matias Adrian a murit într-un grav accident rutier. La doar 16 ani, visul lui Matias Adrian de a deveni un mare fotbalist s-a stins pe un drum în localitatea Dumbrăvița, din judeţul Timiş, scrie Observator.

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Matias mai avea puţin până să ajungă acasă şi se afla pe carosabil în momentul în care a fost lovit din plin.

Colegii de la Academia de Fotbal CSC Dumbrăvița, unde Matias a activat ca junior i-au făcut adolescentului un adevărat altar de flori albe pe stadion, scrie sursa menţionată. La finalul ceremoniei de rămas bun, vor fi înălţate baloane cu heliu.

„Se spune că cel mai greu moment pentru un antrenor este când trebuie să fluiere finalul unui ciclu de învățare. Dar nimic nu te pregătește pentru clipa în care viața însăși fluieră finalul mult prea devreme, lăsând sufletul gol și inima mult prea frântă. Drum lin, Mati!”, au transmis reprezentanții clubului.