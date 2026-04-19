Echipa care refuză să-l transfere pe Alexandru Dobre. Prețul stabilit de Rapid, după conflictul cu Costel Gâlcă

S-a aflat prima echipă care refuză să-l transfere pe Alexandru Dobre (27 de ani). Mijlocașul a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă, motiv pentru care își dorește să plece de la Rapid, la finalul sezonului.

La scurt timp după ce jucătorul și-a anunțat agentul să-i caute echipe pentru sezonul viitor, a apărut informația conform căreia Maccabi Haifa și Utrecht ar fi interesate de serviciile sale.

Jurnaliștii israelieni au contactat un reprezentant al clubului Maccabi Haifa, pentru a verifica interesul față de Alexandru Dobre. Echipa din Israel a recunoscut că l-a avut pe listă pe mijlocașul Rapidului, însă în prezent, interesul nu mai e de actualitate.

„A fost pe listă, dar nu mai este de actualitate”, a transmis un reprezentant al celor de la Maccabi Haifa, despre transferul lui Alexandru Dobre, conform presei din Israel.

De asemenea, jurnaliștii israelieni au analizat situația lui Alexandru Dobre de la Rapid. Mijlocașul a pierdut banderola de căpitan după ce s-a plâns de tactica lui Costel Gâlcă, după remiza cu FC Argeș, scor 0-0, din runda a patra a play-off-ului.