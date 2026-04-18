“Cutremur” în vestiarul Rapidului. Costel Gâlcă i-a luat banderola lui Alex Dobre: “A greșit foarte grav”

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 13:05

Alex Dobre şi Costel Gâlcă / Sport Pictures

Costel Gâlcă a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova, iar în cadrul ei a anunțat o decizie radicală. Alex Dobre nu va mai fi căpitanul clubului după evenimentele de etapa trecută, când a avut o ieșire nervoasă, după care i-a reproșat indirect propriului antrenor că nu îi pune în evidență calitățile prin tactica folosită.

Alex Dobre a fost în centrul unor tensiuni la Rapid în ultimele zile, după ce s-a întâmplat la partida încheiată cu scorul de 0-0 cu FC Argeș. Atunci când extrema dreaptă a fost schimbată de Costel Gâlcă în minutul 60, a avut o ieșire nervoasă și nu și-a salutat colegii, gestul fiind interpretat drept un semn de frustrare.

Deși după meci a negat că acest lucru s-a întâmplat, nu a ezitat să spună că nu dă 100% din ce poate și din cauza tacticii antrenorului, Costel Gâlcă oferind la rândul său o replică destul de aspră. La primul antrenament desfășurat după meciul cu FC Argeș, Dobre și-a și cerut scuze, însă a fost avertizat de antrenorul său, care a spus că este ultima oară când acceptă o astfel de abatere.

Acum, Gâlcă a anunțat în conferința de presă că Dobre și-a pierdut dreptul de a purta banderola de căpitan după toate evenimentele întâmplate. Tehnicianul giuleștenilor crede că totul s-ar fi rezolvat cu o discuție între patru ochi.

Referitor la declarațiile lui Dobre, din punctul meu de vedere a greșit foarte grav, mai ales că este căpitanul echipei. Dar, cum am spus și la conferința de presă, dacă nu se adaptează, va juca altcineva care înțelege, vrea și poate mai mult și care dă mai mult.

Da, am spus bine: era căpitanul echipei, nu mai este. Am făcut toți o ședință, el a spus ce a avut de spus, la fel și eu. Cred că nu trebuia să iasă public cu astfel de lucruri, trebuia să vorbească direct cu mine. El a spus că nu se adaptează și nu poate performa, dar eu cred că trebuie să avem un alt comportament față de club“, a spus Costel Gâlcă.

Nu e prima dată când Gâlcă ia astfel de decizii, în contextul în care la mijlocul sezonului l-a scos din lot pe Antoine Baroan din cauza comportamentului atacantului la antrenamente.

