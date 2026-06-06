E gata! Manchester United a bătut palma cu înlocuitorul lui Casemiro şi face primul transfer al verii

Manchester United a bătut palma şi dă prima lovitură a campaniei de mercato a verii, iar englezii îi aduc un înlocuitor de top lui Casemiro, mijlocaşul brazilian care şi-a încheiat contractul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa de pe Old Trafford visează să se lupte pentru titlu în sezonul viitor, asta după ce ultima stagiune au reuşit să se clasaze pe podium şi să obţină astfel calificarea în grupa principală din Liga Campionilor.

Manchester United îl transferă pe mijlocaşul lui Atalanta

Michael Carrick a convins şi a fost păstrat ca antrenor al echipei, iar acum şefii grupării engleze încearcă să construiască un lot puternic cu care să-l ajute pe britanic să aibă rezultate din ce în ce mai bune. Primul nume important care a bătut palma cu Manchester United este mijlocaşul defensiv Ederson, cel care a fost om de bază pentru Atalanta în ultimii ani.

Sud-americanul o să îi coste pe englezi 45 de milioane de euro, iar acum mai lipseşte doar anunţul oficial al transferului. Fabrizio Romano anunţă că toate detaliile au fost puse la punct şi mai urmează ca jucătorul să semneze contractul, lucru care se va întâmpla în perioada următoare, când acesta se va întoarce din vacanţă şi va face deplasarea în Regat.

Cine e Ederson, mijlocaşul care o să ajungă la Manchester United

Ederson, mijlocaş brazilian de 26 de ani, are doar 3 selecţii pentru naţionala Selecao şi a ratat lotul pentru turneul final, însă cu toate acestea fotbalistul este extrem de apreciat pentru perioada în care a evoluat pentru Atalanta. În ultima stagiune de Serie A acesta a avut 30 de apariţii şi a înscris de două ori.