Conflictul de la Rapid e departe de a fi stins! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 18:09

Conflictul de la Rapid e departe de a fi stins! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă

Alex Dobre, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (54 de ani), i-a luat banderola lui Alex Dobre (27 de ani), după declaraţiile date de fotbalist. Dobre s-a plâns public că tactica lui Gâlcă nu îl pune în valoare.

Dobre are 17 goluri şi un assist în cele 37 de meciuri în care a evoluat pentru Rapid în acest sezon. 15 goluri au fost înscrise în campionat şi 2 în Cupa României. Totuşi, Dobre nu a mai marcat din 8 martie, de la un meci Rapid – Universitatea Craiova 1-1.

Alex Dobre i-a transmis impresarului său să îi caute echipă!

Potrivit fanatik.ro, Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi găsească o echipă, pentru a se transfera de la Rapid în vară. Sursa citată notează că Dobre s-a simţit umilit, fiind certat de antrenor de faţă cu ceilalţi jucători ai Rapidului. Dobre îşi ceruse scuze în faţa colegilor pentru ieşirea de după remiza cu FC Argeş, dar Gâlcă a decis să îl sancţioneze şi prin luarea banderolei.

Alex Dobre este cotat la 3.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Contractul lui cu Rapid expiră în vară, dar clubul are opţiune de prelungire pentru încă un an.

El a semnat cu Rapid în octombrie 2024 ca jucător liber de contract, după ce se despărţise de formaţia portugheză Famalicao. De atunci, Dobre a adunat şi 6 meciuri în tricoul naţionalei României.

Mai mulţi foşti fotbalişti ai Rapidului, printre care Dănuţ Lupu şi Ovidiu Herea, i-au dat dreptate lui Costel Gâlcă, după ce antrenorul a decis să îi ia banderola lui Gâlcă.

Dănuţ Lupu a mers şi mai departe, spunând că, în locul lui Gâlcă, el nici nu l-ar mai fi primit pe jucător la antrenamente. “Nu poți să faci asta din postura de golgheter al unei echipe care se bate la campionat. Îmi doresc să se trezească. Are potențial, dar nu are dreptul să se ia de un antrenor. Trebuie să se maturizeze, să vorbească mai puțin și să joace mai mult”, a spus Dănuţ Lupu.

