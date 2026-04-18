Conflictul de la Rapid e departe de a fi stins! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (54 de ani), i-a luat banderola lui Alex Dobre (27 de ani), după declaraţiile date de fotbalist. Dobre s-a plâns public că tactica lui Gâlcă nu îl pune în valoare.

Dobre are 17 goluri şi un assist în cele 37 de meciuri în care a evoluat pentru Rapid în acest sezon. 15 goluri au fost înscrise în campionat şi 2 în Cupa României. Totuşi, Dobre nu a mai marcat din 8 martie, de la un meci Rapid – Universitatea Craiova 1-1.

Alex Dobre i-a transmis impresarului său să îi caute echipă!

Potrivit fanatik.ro, Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi găsească o echipă, pentru a se transfera de la Rapid în vară. Sursa citată notează că Dobre s-a simţit umilit, fiind certat de antrenor de faţă cu ceilalţi jucători ai Rapidului. Dobre îşi ceruse scuze în faţa colegilor pentru ieşirea de după remiza cu FC Argeş, dar Gâlcă a decis să îl sancţioneze şi prin luarea banderolei.

Alex Dobre este cotat la 3.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Contractul lui cu Rapid expiră în vară, dar clubul are opţiune de prelungire pentru încă un an.

El a semnat cu Rapid în octombrie 2024 ca jucător liber de contract, după ce se despărţise de formaţia portugheză Famalicao. De atunci, Dobre a adunat şi 6 meciuri în tricoul naţionalei României.