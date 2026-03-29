Anunţul turcilor despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: “Undă verde”

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 16:25

Denis Drăguş / Profimedia Images

Denis Drăguş este un jucător pe care Gigi Becali îl vrea de multă vreme la FCSB. Dacă până acum s-a lovit de refuzul jucătorului, acum sunt şanse foarte mari să accepte să vină în România dacă Mirel Rădoi rămâne antrenor şi din vară.

Denis Drăguș este unul dintre preferații antrenorului de la FCSB, fotbalist împrumutat în momentul de față de Trabzonspor la Gaziantep. Drăguş şi Mirel Rădoi au mai colaborat şi în trecut, la naţionala de tineret a României.

“Despre Drăguș, care a evitat să facă o declarație clară cu privire la viitorul său, se spune că a dat undă verde opțiunii FCSB și și-a exprimat respectul pentru antrenorul Mirel Rădoi.

Jucătorul, care are contract cu Trabzonspor până în 2028, este așteptat să revină la club la sfârșitul sezonului sau să se transfere la FCSB, la sugestia lui Becali”, au scris turcii.

Ce a declarat Denis Drăguş despre Mirel Rădoi

Recent, Denis Drăguş a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi, dar a evitat să spună dacă vine la FCSB.

“Eu așa știu (n.r. că Mirel Rădoi îl place mult). Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază”, a declarat Denis Drăguş, conform fanatik.ro.

Denis Drăguş a fost debutat la naţionala U21 de Mirel Rădoi, în 2019, când el avea doar 19 ani. Atacantul a făcut pasul la naţionala mare sub comanda lui Cosmin Contra, fiind ulterior antrenor de actualul antrenor de la FCSB şi la echipa de seniori a României.

