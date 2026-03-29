Pe ce loc dezamăgitor este Drăgușin în topul transferurilor la Spurs: „Cu el, echipa nu câștigă”

În 2019, Tottenham Hotspur era în finala UEFA Champions League și părea că un trofeu major este aproape. Plecarea lui Mauricio Pochettino, cel care antrenase 5 ani echipa, a dus la o cădere dramatică, iar acum Spurs este în pericol să retrogradeze.

Jose Mourinho, Ryan Mason, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Cristian Stellini, Ange Postecoglou, Thomas Frank și Igor Tudor au pregătit echipa în ultimele sezoane. Singura performanță: câștigarea Europa League sezonul trecut. Trofeu după care Postecoglou a fost dat afară din cauza locului ocupat la finalul sezonului de Premier League.

Drăgușin, pe locul 36 în topul transferurilor

Din noiembrie 2019, de când a fost dat afară Pochettino de la Tottenham, echipa londoneză s-a întrecut în greșeli. A făcut 51 de transferuri, a adus jucători pe care a plătit aproape 1 miliard de lire sterline. Chiar dacă au fost și câteva reușite din acest punct de vedere, o bună parte dintre jucătorii aduși au dezamăgit.

Cei de la Telegraph au făcut un top al achizițiilor făcute de Tottenham în această perioadă. Radu Drăgușin este pe locul 36 din 51.

„Radu Drăgușin a avut câteva meciuri dificile în primele etape ale carierei sale la Spurs, dar se stabilizase și părea că se dezvoltă destul de bine înainte de a suferi o accidentare gravă la genunchi, în ianuarie anul trecut.