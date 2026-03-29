Staff-ul medical al naţionalei i-a făcut masaj cardiac şi respiraţie gură la gură lui Mircea Lucescu!

Staff-ul medical al naţionalei i-a făcut masaj cardiac şi respiraţie gură la gură selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) până la venirea ambulanţei.

Mircea Lucescu se află în prezent internat la Spitalul Universitar de Urgență București, starea selecţionerului fiind stabilă.

Staff-ul medical al naţionalei i-a acordat primul ajutor lui Mircea Lucescu

FRF a încercat să anuleze amicalul pe care naţionala îl are de disputat cu Slovacia, în deplasare, marţi, de la ora 21:45. Nu a fost obţinută amânarea. Secundul Jerry Gane va fi pe banca României la această partidă, care va fi transmisă de Antena 1.

Jucătorii au fost martori la ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu, FRF menţionând că au fost foarte afectaţi.

“Antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de cele întâmplate. Din acest motiv, FRF a încercat să anuleze și meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru.