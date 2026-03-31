Home | Fotbal | Echipa naţională | Anghel Iordănescu, afectat de ce i s-a întâmplat lui Lucescu! Mesajul pe care i l-a transmis selecţionerului

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 19:23

Comentarii
Anghel Iordănescu susţine declaraţii / AntenaSport

Anghel Iordănescu (75 de ani) a fost vizibil afectat de faptul că selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă la Mogoşoaia, în timp ce pregătea meciul Slovacia – România.

Iordănescu i-a urat multă sănătate lui Mircea Lucescu şi a spus că îi pare foarte rău că selecţionerul trece prin aceste momente dificile.

Mesajul lui Anghel Iordănescu pentru Mircea Lucescu

“(n.r: Un mesaj pentru Mircea Lucescu) Suntem trişti cu toţii. Ne pare rău că trece prin momente delicate. Sincer vă spun, nu mă aşteptam după acest meci, chiar dacă a fost un rezultat negativ, nu mă aşteptam să aibă din nou probleme. Suntem cu toţii alături de el şi ne pare rău că suferă în acest moment. Îi dorim sănătate maximă”, a declarat Anghel Iordănescu.

Iordănescu a analizat şi meciurile naţionalelor de U18 şi U19 ale României, concluzionând că echipa mare a tricolorilor are viitor.

“(n.r: Avem viitor? S-au cam chinuit naţionalele sub 18, sub 19) Eu am văzut acest meci acum, am văzut acum câteva zile echipa naţională U19 la Clinceni, vă spun sincer, ca joc, mi-a lăsat o impresie bună. Cred că avem câţiva jucători interesanţi, cu potenţial, care vor creşte. Cu siguranţă, având grijă de ei şi asigurându-le un program foarte bun, atât prin selecţie, cât şi prin jocuri, putem avea în viitor jucători pentru prima noastră echipă.

(n.r: A crescut numărul jucătorilor care vin din Italia, de la Primavera. Câţi am putea aduce, să îi ţinem să joace pentru România?) În primul rând cred că trebuie să îi ajutăm să se integreze atunci când vin la echipa naţională. Să se integreze cu jucătorii din ţară şi trebuie să avem mai multă grijă de ei, urmărindu-i cu atenţie, chiar dacă ei joacă în Italia”, a mai spus Anghel Iordănescu.

Ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu la naţională, Slovacia – România, e în direct marţi, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. “Il Luce” nu va fi pe bancă, el fiind înlocuit de Jerry Gane pentru această partidă. Mircea Lucescu a anunţat că mandatul lui se va încheia după partida cu Slovacia.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


