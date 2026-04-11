Home | Fotbal | Echipa naţională | Când este instalat Gică Hagi pe banca naționalei României. Comitetul Executiv a început negocierile cu noul selecționer

Radu Constantin Publicat: 11 aprilie 2026, 9:10

Comentarii
Gică Hagi / Sportpictures

Procesul de desemnare a noului selecționer al echipei naționale a României intră în linie dreaptă, iar toate semnalele indică un deznodământ previzibil: Gică Hagi este marele favorit să preia conducerea tehnică a „tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ședința Comisiei Tehnice a Federația Română de Fotbal, prezidată de Mihai Stoichiță, desfășurată pe 3 aprilie, a avut ca principal obiectiv stabilirea profilului viitorului selecționer. Așa cum era de așteptat, numele lui Hagi s-a desprins rapid ca opțiunea principală.

Pe lista scurtă au mai fost incluși și alți antrenori români cu experiență, precum Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu și Adrian Mutu, însă niciunul nu pare să fi amenințat serios poziția „Regelui”.

Propunerile urmau să fie înaintate Comitetului Executiv al FRF pe 8 aprilie, însă contextul dramatic generat de decesul lui Mircea Lucescu, survenit pe 7 aprilie, a determinat Federația să suspende temporar procesul de selecție.

Ulterior, FRF a reprogramat ședința Comitetului Executiv pentru data de 16 aprilie. În cadrul acesteia, președintele Federației, Răzvan Burleanu, urmează să primească mandatul oficial pentru a negocia cu candidatul final.

Reclamă
Reclamă

Potrivit gsp.ro, această etapă este mai degrabă una formală. Decizia ar fi fost luată în culise cu mult înainte, iar Hagi este considerat alegerea personală a lui Burleanu pentru reconstrucția echipei naționale.

Dacă negocierile vor decurge conform așteptărilor, instalarea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a României ar putea fi anunțată oficial în zilele imediat următoare ședinței CEx, marcând începutul unei noi ere pentru prima reprezentativă.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
