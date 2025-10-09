„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Ionuț Radu a oferit declarații după ce a revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani. Portarul de 28 de ani a fost titular în duelul amical dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1.

Ionuț Radu speră să fie titular și în confruntarea cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.

Ionuț Radu, prima reacție după România – Moldova 2-1

Ionuț Radu a dezvăluit și care a fost dialogul purtat cu Mircea Lucescu, după ce s-a zvonit că nu ar vrea să vină la echipa națională dacă nu îi este garantat locul de titular. Portarul de la Celta Vigo a subliniat că a răspuns cu plăcere convocării primite din partea selecționerului.

De asemenea, Radu s-a declarat convins că România poate învinge Austria și se poate califica la World Cup 2026.

„Normal că mi-a fost dor. Au fost doi ani în care nu am mai fost pe aici. Poate acum e momentul, sunt dornic de performanţă. Vreau să ofer naţionalei ce am mai oferit şi în trecut şi vedem, le luăm pas cu pas.