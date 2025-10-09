„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Ionuț Radu a oferit declarații după ce a revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani. Portarul de 28 de ani a fost titular în duelul amical dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1.
Ionuț Radu speră să fie titular și în confruntarea cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.
Ionuț Radu, prima reacție după România – Moldova 2-1
Ionuț Radu a dezvăluit și care a fost dialogul purtat cu Mircea Lucescu, după ce s-a zvonit că nu ar vrea să vină la echipa națională dacă nu îi este garantat locul de titular. Portarul de la Celta Vigo a subliniat că a răspuns cu plăcere convocării primite din partea selecționerului.
De asemenea, Radu s-a declarat convins că România poate învinge Austria și se poate califica la World Cup 2026.
„Normal că mi-a fost dor. Au fost doi ani în care nu am mai fost pe aici. Poate acum e momentul, sunt dornic de performanţă. Vreau să ofer naţionalei ce am mai oferit şi în trecut şi vedem, le luăm pas cu pas.
Nu s-au schimbat multe, suntem acelaşi grup. Eu am spus mereu că acest grup va face performanţă, ne-am unit atunci (n.r. EURO 2019). Cu te cunoşti mai bine, cu atât e mai bine pe teren.
Nu a fost dificil cu cei noi, au intrat bine. Când ai calităţi, e foarte uşor să intri într-un grup noi, mai ales că noi suntem tineri şi încercăm să ţinem pe toată lumea aproape.
A fost o minge foarte înaltă şi am încercat să o prind în cel mai înalt punct, unde nu cred că atacantul putea ajunge cu capul. Mi-a dat cu capul peste antebraţi şi am scăpat mingea, nu am avut ce să fac.
Am un moral bun, dar încerc să stau cât mai constant. E cel mai important lucru pentru un portar. Când faci bine, să nu te bucuri prea mult şi când se întâmplă să nu faci prea bine, să revii pe linia de plutire. Asta e viaţa de fotbalist.
Am vorbit cu Mircea Lucescu, m-a întrebat cum sunt, dacă vin. I-am spus că vin cu cea mai mare plăcere şi asta a fost. Nu vreau să mai părăsesc poarta, dar nu e decizia mea, trebuie să îl întrebaţi pe domnul Mircea.
Eu sunt 100% convins că toţi colegii mei simt meciul cu Austria foarte bine. Avem o singură opţiune, trebuie să obţinem toate cele trei puncte. Publicul pentru noi este foarte important, poate că nu au fost rezultatele pe care şi le-au dorit, dar trebuie să fim împreună şi la bine, şi la rău.
Toată lumea crede (n.r. că ne putem califica la Mondial). Nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să dăm totul în meciurile acestea şi dacă se întâmplă ceva trebuie să profităm de moment”, a declarat Ionuț Radu, pentru AntenaSport, după România – Moldova 2-1.
- Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
- Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
- România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
- Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”
- Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat