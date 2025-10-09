Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | „Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
EXCLUSIV

„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu

Publicat: 9 octombrie 2025, 23:44

Comentarii
Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu

Ionuț Radu a oferit declarații după ce a revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani. Portarul de 28 de ani a fost titular în duelul amical dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Radu speră să fie titular și în confruntarea cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. 

Ionuț Radu, prima reacție după România – Moldova 2-1 

Ionuț Radu a dezvăluit și care a fost dialogul purtat cu Mircea Lucescu, după ce s-a zvonit că nu ar vrea să vină la echipa națională dacă nu îi este garantat locul de titular. Portarul de la Celta Vigo a subliniat că a răspuns cu plăcere convocării primite din partea selecționerului. 

De asemenea, Radu s-a declarat convins că România poate învinge Austria și se poate califica la World Cup 2026.  

„Normal că mi-a fost dor. Au fost doi ani în care nu am mai fost pe aici. Poate acum e momentul, sunt dornic de performanţă. Vreau să ofer naţionalei ce am mai oferit şi în trecut şi vedem, le luăm pas cu pas.  

Reclamă
Reclamă

Nu s-au schimbat multe, suntem acelaşi grup. Eu am spus mereu că acest grup va face performanţă, ne-am unit atunci (n.r. EURO 2019). Cu te cunoşti mai bine, cu atât e mai bine pe teren.  

Nu a fost dificil cu cei noi, au intrat bine. Când ai calităţi, e foarte uşor să intri într-un grup noi, mai ales că noi suntem tineri şi încercăm să ţinem pe toată lumea aproape.  

A fost o minge foarte înaltă şi am încercat să o prind în cel mai înalt punct, unde nu cred că atacantul putea ajunge cu capul. Mi-a dat cu capul peste antebraţi şi am scăpat mingea, nu am avut ce să fac.  

Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Reclamă

Am un moral bun, dar încerc să stau cât mai constant. E cel mai important lucru pentru un portar. Când faci bine, să nu te bucuri prea mult şi când se întâmplă să nu faci prea bine, să revii pe linia de plutire. Asta e viaţa de fotbalist.  

Am vorbit cu Mircea Lucescu, m-a întrebat cum sunt, dacă vin. I-am spus că vin cu cea mai mare plăcere şi asta a fost. Nu vreau să mai părăsesc poarta, dar nu e decizia mea, trebuie să îl întrebaţi pe domnul Mircea.  

Eu sunt 100% convins că toţi colegii mei simt meciul cu Austria foarte bine. Avem o singură opţiune, trebuie să obţinem toate cele trei puncte. Publicul pentru noi este foarte important, poate că nu au fost rezultatele pe care şi le-au dorit, dar trebuie să fim împreună şi la bine, şi la rău.  

Toată lumea crede (n.r. că ne putem califica la Mondial). Nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să dăm totul în meciurile acestea şi dacă se întâmplă ceva trebuie să profităm de moment”, a declarat Ionuț Radu, pentru AntenaSport, după România – Moldova 2-1. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
Observator
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
23:27
EXCLUSIVLouis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
23:19
EXCLUSIVIanis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
22:50
România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
22:41
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”
22:15
LIVE SCORECipru – Bosnia 2-2 şi Austria – San Marino 10-0 se joacă ACUM, în grupa de calificare a României
22:09
Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor