Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după ce România a învins Moldova cu scorul de 2-1, într-un meci amical. Fiul „Regelui” a fost căpitan în duelul cu moldovenii, reușind să marcheze și un gol, cealaltă reușită aparținându-i lui Louis Munteanu.

Selecționerul s-a declarat convins că Hagi Jr poate să preia rolul lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei, care lipsește de la această acțiune din cauza unei accidentări.

„Il Luce” a dat de înțeles că se va baza pe Ianis Hagi și la meciul cu Austria, care va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a lăudat și revenirea lui Ionuț Radu la națională după o pauză de mai bine de doi ani.

Selecționerul s-a declarat astfel mulțumit, per total, de evoluția „tricolorilor” din amicalul cu Moldova, mărturisind că duelul cu Austria va fi însă unul dificil.

“Sunt mulţumit pentru că nu mă aşteptam la o Moldova atât de puternică, de motivată. A câştigat cu 3-2 cu Polonia în precedenta campanie, 1-1 în Cehia, 1-1 în Austria. Sunt aceiaşi jucători, nu au mai mulţi, dar sunt sănătoşi, sunt disponibili. Bine organizaţi defensiv, agresivi, dar noi am ieşit mulţumiţi. 2-1, dar dacă luăm în calcul că a fost fault la golul lor şi am avut un penalty neacordat, lucrurile erau mai convingătoare în favoarea noastră.