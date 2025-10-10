Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după ce România a învins Moldova cu scorul de 2-1, într-un meci amical. Fiul „Regelui” a fost căpitan în duelul cu moldovenii, reușind să marcheze și un gol, cealaltă reușită aparținându-i lui Louis Munteanu.
Selecționerul s-a declarat convins că Hagi Jr poate să preia rolul lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei, care lipsește de la această acțiune din cauza unei accidentări.
Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după România – Moldova 2-1
„Il Luce” a dat de înțeles că se va baza pe Ianis Hagi și la meciul cu Austria, care va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a lăudat și revenirea lui Ionuț Radu la națională după o pauză de mai bine de doi ani.
Selecționerul s-a declarat astfel mulțumit, per total, de evoluția „tricolorilor” din amicalul cu Moldova, mărturisind că duelul cu Austria va fi însă unul dificil.
“Sunt mulţumit pentru că nu mă aşteptam la o Moldova atât de puternică, de motivată. A câştigat cu 3-2 cu Polonia în precedenta campanie, 1-1 în Cehia, 1-1 în Austria. Sunt aceiaşi jucători, nu au mai mulţi, dar sunt sănătoşi, sunt disponibili. Bine organizaţi defensiv, agresivi, dar noi am ieşit mulţumiţi. 2-1, dar dacă luăm în calcul că a fost fault la golul lor şi am avut un penalty neacordat, lucrurile erau mai convingătoare în favoarea noastră.
Sunt mulţumit de jucătorii tineri, că am dat posibilitatea jucătorilor din campionatul intern să joace pentru echipa naţională, cu entuziasmul lor. Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola.
Vom vedea cu Austria, avem două zile la dispoziţie, vom analiza starea lor de refacere. Sunt mulţi jucători care au jucat puţin în campionat. Nu e uşor să joci cu Austria 90 de minute după toate astea. De-asta l-am schimbat, ca să poată intra într-un ritm care să îi permită să nu resimtă faptul că nu joacă acolo. Va juca, sunt convins că şi faptul că a avut banderola l-a responsabilizat, dar şi calitatea lui individuală foarte bună.
Şi revenirea lui Radu a fost bună, doar la faza aceea. I-am şi reproşat, văzând că vine adversarul în el, să încerce să dea mingea peste bară. A fost un fault clar, dar a fost un arbitru care nu a apreciat, aşa cum a fost şi un arbitru care nu a apreciat un penalty care a fost în mod clar. Dar victoria este importantă pentru că aduce entuziasm în pregătirea meciului cu Austria”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport, după România – Moldova 2-1.
- „Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
- Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
- Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
- România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
- Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”