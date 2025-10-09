Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară” - Antena Sport

Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce a marcat primul gol la națională, în amicalul dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. Atacantul de la CFR Cluj a punctat în minutul 12, din pasa lui Olimpiu Moruțan.
Louis Munteanu s-a declarat extrem de fericit după prima reușită sub tricolor și speră să marcheze și în următoarele partide. România va înfrunta Austria, duminică, de la 21:45, în preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Louis Munteanu, fericit după golul marcat în România – Moldova 2-1
Louis Munteanu a subliniat că golul marcat contra Moldovei îi oferă încredere, mărturisind că a fost o vară dificilă pentru el, ținând cont de zvonurile legate de o plecare de la CFR Cluj.
Atacantul clujenilor s-a declarat încrezător înaintea meciului „de foc” cu Austria, fiind convins că naționala poate obține cele trei puncte.
„E un gol care îmi dă încredere, sunt fericit că am înscris la debutul ca titular şi sper să o ţin tot aşa. Nu ştiu ce să spun, e devreme. Mister o să decidă, o să facă analiza, iar cine joacă acolo, sper să marcheze şi să câştigăm.
Aşa cum am spus-o la ultimul meci cu Hermannstadt, m-am pus pe picioare, mă simt din ce în ce mai bine şi se vede în teren că arăt bine.
Nu a fost o vară uşoară, încerc să fiu cu capul la CFR şi la echipa naţională, încerc să îmi găsesc ritmul.
Putem bate Austria, cu siguranţă. Cu fanii alături putem să câştigăm. Când sunt fanii cu noi suntem şi mai puternici. Sper să vină într-un număr mare şi să le facem o bucurie la final”, a declarat Louis Munteanu, pe AntenaSport, după România – Moldova 2-1.
