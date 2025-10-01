Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională - Antena Sport

Închide meniul
Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 15:55

Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională

Jucătorii României / Profimedia

România o întâlnește pe 12 octombrie pe Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, un duel care se anunță extrem de important pentru echipa națională. Acum aproape două săptămâni, au fost puse în vânzare biletele pentru duelul din Grupa H, iar fanii și-au manifestat un interes ridicat pentru partida care va avea loc pe Arena Națională.

Din informațiile Antena Sport, pentru duelul “tricolorilor” s-au vândut aproximativ 25.000 de bilete. Numărul tichetelor cumpărate este unul destul de ridicat, ținând cont că România vine după o adevărată decepție în preliminarii, unde a obținut un singur punct din meciul cu Cipru din septembrie, scor 2-2.

25.000 de bilete cumpărate la România – Austria

Naționala României revine în luna octombrie, iar elevii lui Mircea Lucescu au două meciuri de disputat. Primul este amicalul cu Republica Moldova de pe data de 9, iar la trei zile distanță urmează adevăratul test al “tricolorilor”, partida cu Austria din preliminariile pentru World Cup.

Deși jucătorii naționalei noastre nu mai au șanse atât de mari la calificarea directă, partida cu Austria se anunță una extrem de importantă. Pe Arena Națională sunt așteptați cât mai mulți spectatori, iar numărul de bilete vândute le dă speranțe oficialilor, ținând cont că a ajuns deja la 25.000.

Astfel, există o șansă ca până la ora de disputare a meciului, și anume în 11 zile, numărul tichetelor să ajungă undeva la 35.000, 40.000.

Meciul de pe Arena Națională contra selecționatei lui Ralf Rangnick e în direct pe 12 octombrie pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

