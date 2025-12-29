Adrian Ilie îi cere lui Radu Drăguşin să se transfere de la Tottenham: "Avem nevoie de el la naţională" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Adrian Ilie îi cere lui Radu Drăguşin să se transfere de la Tottenham: “Avem nevoie de el la naţională”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 decembrie 2025, 21:44

Radu Drăguşin după un meci pentru Tottenham / Profimedia Images

Adrian Ilie (51 de ani) consideră că Radu Drăguşin (23 de ani) ar trebui să plece de la Tottenham, în condiţiile în care nu e titular la echipa antrenată de Thomas Frank (52 de ani).

Radu Drăguşin a revenit în echipa lui Tottenham după aproape 11 luni, profitând de suspendarea lui Cristian Romero (27 de ani).

Adrian Ilie, mesaj pentru Radu Drăguşin: “Ar trebui să îşi caute o echipă să joace”

“Drăguşin ar trebui să îşi caute o echipă şi o situaţie să joace pentru că avem nevoie de el la echipa naţională”, a declarat Adrian Ilie în exclusivitate pentru AntenaSport.

Juventus, Napoli şi Roma ar fi variantele din Serie A pentru Radu Drăguşin. La Juventus a evoluat în trecut, iar Napoli l-a dorit atunci când Drăguşin a ales să meargă la Tottenham. Şi Bayern Munchen a vrut să îl transfere atunci pe Drăguşin, oferindu-i un salariu dublu faţă de cel pe care internaţionalul român îl are la Tottenham.

Drăguşin a impresionat la Genoa, actuala formaţie patronată de Dan Şucu. O revenire în Serie A ar putea să îi aducă lui Drăguşin mai multe meciuri, în condiţiile în care românul se luptă pentru titularizare cu un cuplu deja sudat, Romero-Van de Ven, iar Kevin Danso e şi el o concurenţă de temut.

Radu Drăguşin ar putea face cuplu de fundaşi centrali cu Andrei Burcă la barajul României cu Turcia, de pe 26 martie.

