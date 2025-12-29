Răzvan Burleanu, nemulţumire publică legată de rezultatele lui Mircea Lucesu la naţională: "Am fi putut mai mult” - Antena Sport

Răzvan Burleanu a făcut bilanţul pe final de an, iar preşedintele FRF a rămas la final de an cu senzaţia că România ar fi trebuit să se califice direct la Mondialul din America.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“2025 a fost un an bun pentru fotbalul românesc. Munca susţinută, integritatea, capacitatea de a inova, competenţele echipei, dinamismul şi curiozitatea au reprezentat elemente cheie în abordarea noastră în acest an. La nivel de primă reprezentativă am fi putut mai mult şi anume o calificare directă, dar recunoaştem în acelaşi timp că Austria, chiar dacă am învins-o la Bucureşti, a fost o echipă mai bună care a meritat să se califice direct”, a spus preşedintele FRF.

Răzvan Burleanu crede că păstrăm şanse de calificare, dar arată cu degetul şi meciuri unde naţionala nu trebuia să piardă.

“Nu aş spune că ne-a surprins complet (n.r. – evoluţia din preliminarii). Fotbalul internaţional este extrem de competitiv, iar diferenţele sunt din ce în ce mai mici. Am avut meciuri în care puteam mai mult, este adevărat, dar şi momente bune care arată potenţialul acestui grup. A fost o campanie dificilă, cu adversari puternici, iar ceea ce contează acum este capacitatea noastră de a reacţiona, de a învăţa şi de a merge mai departe uniţi. Drumul nostru nu s-a încheiat şi trebuie să credem şi să muncim până la final. Suntem la doi paşi de o calificare la Mondial, una pe care ne-o dorim de 28 de ani. Cred că această generaţie poate să ne-o ofere, aşa cum în 2024 ne-a oferit cea mai bună performanţă din ultimii 24 de ani”, a precizat oficialul FRF.

Cât priveşte viitorul lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative, Burleanu crede că avem nevoie de continuitate. “Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc şi mondial. Are experienţă, autoritate şi o viziune clară. FRF susţine stabilitatea şi continuitatea, mai ales într-un context în care schimbările dese nu aduc performanţă. Avem un dialog constant şi deschis, iar în acest moment există toată susţinerea din partea administraţiei FRF pentru proiectul început”, a mai spus preşedintele FRF.