Cum l-a numit Daniel Pancu pe Mircea Lucescu: "Nu fac nicio diferenţă între el din '97 şi cel de acum" - Antena Sport

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), e de părere că selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) nu mai are nimic de demonstrat în carieră. Pancu l-a numit pe Lucescu “un monument al fotbalului”.

Pancu e de părere că faptul că România îl are pe bancă pe Mircea Lucescu reprezintă un avantaj la barajul pe care tricolorii îl vor susţine cu Turcia pe 26 martie. Lucescu a fost în trecut selecţionerul Turciei, aşa că e familiarizat cu fotbalul turc.

Daniel Pancu, despre Mircea Lucescu: “Un monument al fotbalului mondial”

“(n.r: Pentru nea Mircea ce ar însemna să îşi încheie cariera cu un Mondial?) Pentru nea Mircea nu ştiu dacă mai înseamnă ceva. E un monument al fotbalului mondial. Eu nu fac nicio diferenţă între Mircea Lucescu pe care l-am cunoscut personal în ’97 şi acum, la aproape 30 de ani, nu fac nicio diferenţă, nici cea mai mică diferenţă”, a declarat Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Avem marele avantaj al selecționerului care cunoaște foarte bine mentalitatea jucătorilor turci”, a mai spus Daniel Pancu pentru AntenaSport, referindu-se la barajul României cu Turcia.

Daniel Pancu a evoluat mult timp în Turcia, prima dată la Beșiktaș între iunie 2002 și ianuarie 2006, unde s-a făcut remarcat, după care la Bursaspor, între iulie 2006 și ianuarie 2008.