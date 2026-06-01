Lotul Irakului pentru Cupa Mondială 2026. Fostul jucător de la Manchester United, convocat

Selecţionerul naţionalei Irakului, Graham Arnold, a anunţat luni lotul final de 26 de fotbalişti pentru Cupa Mondială, bazându-se în mare măsură pe grupul principal de jucători care au obţinut calificarea prin intermediul barajului intercontinental, scrie Reuters.
Experimentatul Aymen Hussein este pregătit să conducă atacul irakian în America de Nord. Veteranul, o figură emblematică pentru echipa naţională, este în fruntea unei linii de atac redutabile, care îi include şi pe Ali Al-Hamadi de la Ipswich Town şi pe tinerii talentaţi Ali Jassim şi Youssef Amyn.
Cei mai importaţi jucători ai Irakului joacă în Anglia şi Olanda
O omisiune notabilă din selecţia lui Arnold a fost fundaşul lui Dundee United, Dario Naamo. Fundaşul lateral nu a fost inclus în lot după ce şi-a schimbat recent naţionalitatea sportivă, el evoluând până acum pentru naţionala de tineret a Finlandei.
Mijlocaşii lui Arnold au o experienţă europeană considerabilă, în fruntea cu Zidane Iqbal de la Utrecht şi Aimar Sher de la Heerenveen. De asemenea, Arnold a decis să-l păstreze pe portarul Kamil Saadi în lot pe durata cantonamentului, ca măsură de precauţie împotriva unor potenţiale accidentări.
Irakul a revenit după 40 de ani la Cupa Mondială, învingând Bolivia cu 2-1 în aprilie. Naţionala antrenată de Graham Arnold a fost repartizată în Grupa I, alături de Franţa, Senegal şi Norvegia, notează agerpres.
Lot Irak pentru Cupa Mondială 2026:
- Portari: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil
- Fundaşi: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon
- Mijlocaşi: Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji
- Atacanţi: Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali.
