Radu Drăgușin a făcut anunțul despre viitorul său înainte de Georgia – România: “A fost un sezon dificil”

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 18:08

Radu Drăgușin / Profimedia

Radu Drăgușin, fundașul naționalei României, a acordat un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de partida “tricolorilor” contra Georgiei, care reprezintă debutul lui Gică Hagi la revenirea pe banca primei reprezentative. Printre altele, stoperul lui Tottenham a discutat și despre viitorul său la echipa de club, Tottenham, alături de care s-a salvat in-extremis de la retrogradare.

Radu Drăgușin a avut un sezon dificil la Tottenham, prima parte a stagiunii fiind accidentat din cauza rupturii de ligament încrucișat din ianuarie 2025, iar în a doua fiind în mare parte rezervă. De aceea, în ultima perioadă au apărut zvonuri legate de o posibilă plecare a jucătorului de 24 de ani de la formația din nordul Londrei.

Drăgușin nu are în plan să plece de la Tottenham

Cu o zi înainte de amicalul dintre Georgia și România, Drăgușin a primit o întrebare referitoare la ce va face din sezonul viitor, iar acesta a dezvăluit că nu are în plan să schimbe echipa. Fundașul central a mărturisit că pentru moment, după meciurile naționalei, își va lua o pauză.

(n.r. Ce planuri ai la vară?) La vară am planuri de vacanță, a fost un sezon lung, un sezon dificil. Prima parte pentru mine mai ales, din cauza accidentării și cum am spus, vreau să mă deconectez de tot și să mă relaxez puțin.

(n.r. Plănuiești să schimbi echipa, că au tot apărut zvonuri?) A apărut vreo echipă care să-ți convină? Nu, nimic de genul ăsta. Singurele mele planuri sunt să merg în vacanță“, a spus fundașul României în exclusivitate pentru AntenaSport.

Partida dintre Georgia și România se va disputa marți de la ora 20:00 și va fi transmisă pe Antena și AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

