Cod roșu de fotbal la Mogoșoaia! "Tricolorii", antrenament în ploaie înainte de meciurile cu Moldova și Austria - Antena Sport

România este afectată în zona de sud-est a țării de un cod roșu de ploaie, însă vremea nu i-a oprit pe jucătorii naționalei din a-și desfășura marți seara antrenamentul. Elevii lui Mircea Lucescu au început pregătirea la Mogoșoaia în vederea partidelor din această lună, cu Moldova, respectiv Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe pagina oficială a echipei naționale au apărut mai multe fotografii de la sesiunea de pregătire a “tricolorilor”, iar cei care se ocupă de rețelele sociale au venit și cu un mesaj pentru urmăritori. Astăzi, miercuri, a fost postat și un videoclip de la antrenamentul României.

“Tricolorii” au sfidat codul roșu

Din imaginile oferite de echipa națională, se poate observa cum unii jucători nu au avut nicio problemă cu vremea și au abordat antrenamentul în pantaloni scurți. Alții, cum au fost Dennis Man sau Florin Tănase au optat pentru pantaloni lungi, plus căciulă.

“Voi nu faceți ca noi! Dacă sunteți sub avertizare de cod roșu și nu e necesar să ieșiți afară, rămâneți în casă și aveți grijă de voi până mâine (n.r. miercuri), când expiră avertizarea meteo! Joi, vremea va fi mai bună și ne vedem la meci, pe Arena Națională, împotriva Moldovei“, a fost mesajul echipei naționale pentru suporteri.

Condițiile meteorologice își vor spune cuvântul și asupra naționalei, însă nu la antrenamente, ci la cele două meciuri pe care le vor disputa. Motivul este legat de starea gazonului de pe Arena Națională, stadion care nu are acoperișul tras în acest moment, astfel că terenul va avea cu siguranță de suferit la duelurile cu Moldova și Austria.