Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională! - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat din nou despre posibilitatea de a deveni selecţionerul României, în locul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Kopic a cerut ca acest subiect să fie lăsat deoparte, “din respect pentru Mircea Lucescu”. Antrenorul “câinilor” a subliniat că acest subiect, cel al selecţionerului României, este prea important pentru a fi discutat mereu în presă.

“Trebuie să câştigăm meciul de acasă cu Hermannstadt şi să ne calificăm mai departe.

Bineînţeles că e importantă Cupa, o luăm în serios. Totul e în mâinile noastre, avem meciul cu Sibiu acasă.

(n.r: despre accidentarea lui Karamoko) Am venit aici cu un plan, câte minute să joace fiecare. Karamoko a simţit ceva la încălzire, nu cred că e ceva serios.