Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională! - Antena Sport

Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională!

Home | Fotbal | Cupa României | Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională!

Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională!

Publicat: 3 decembrie 2025, 20:56

Solicitarea importantă a lui Zeljko Kopic, după ce a fost întrebat despre înlocuirea lui Lucescu la naţională!

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat din nou despre posibilitatea de a deveni selecţionerul României, în locul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Kopic a cerut ca acest subiect să fie lăsat deoparte, “din respect pentru Mircea Lucescu”. Antrenorul “câinilor” a subliniat că acest subiect, cel al selecţionerului României, este prea important pentru a fi discutat mereu în presă.

Zeljko Kopic, despre posibilitatea de a deveni selecţionerul României: “Din respect pentru Mircea Lucescu aş vrea să lăsăm acest subiect deoparte”

“Trebuie să câştigăm meciul de acasă cu Hermannstadt şi să ne calificăm mai departe.

Bineînţeles că e importantă Cupa, o luăm în serios. Totul e în mâinile noastre, avem meciul cu Sibiu acasă.

(n.r: despre accidentarea lui Karamoko) Am venit aici cu un plan, câte minute să joace fiecare. Karamoko a simţit ceva la încălzire, nu cred că e ceva serios.

(n.r.: Cum vă adaptaţi la această situaţie înaintea derby-ului) Desigur, nu e uşor, dar toţi cei care sunt 100% sunt pregătiţi. Nu contează primul 11 care va intra pe teren, sunt convins că vom da tot ce putem pentru un rezultat bun.

(n.r: E un avantaj pentru FCSB că toţi jucătorii importanţi ai lui Dinamo au jucat astăzi) Fiecare cu strategia lui. Ei cu deciziile lor, noi cu ale noastre. Vom fi pregătiţi la derby. Din punct de vedere mental suntem într-o situaţie bună. Am câştigat ultimul derby, totdeauna aceste meciuri sunt deosebite, sunt speciale.

(n.r: Sunt doi ani de când aţi devenit antrenorul lui Dinamo. Cum e după doi ani în România) Dacă vorbim de România, totul e pozitiv.

Verdictul expertului pentru criza de apă din Prahova. Vina, pasată între toate instituţiileVerdictul expertului pentru criza de apă din Prahova. Vina, pasată între toate instituţiile
(n.r: Cum ar fi să deveniţi selecţionerul României?) Cred că se vorbeşte prea mult despre aşa ceva. E un subiect mult prea serios să îl discutăm în fiecare conferinţă de presă. România are un selecţioner, Mircea Lucescu şi are mulţi antrenori buni. Din respect pentru Mircea Lucescu aş vrea să lăsăm acest subiect deoparte”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

Farul – Dinamo 0-0

Formaţia Farul Constanţa a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României.

În aceeaşi grupă, D, Hermannstadt a învins miercuri în deplasare FC Botoşani, scor 3-1.

Marţi, CS Dinamo a pierdut acasă cu CS Concordia Chiajna, scor 0-3.

Lider în clasamentul grupei este Hermannstadt, cu 6 puncte. Dinamo este pe 2, cu 4 puncte, Concordia pe 3, cu trei puncte, CS Dinamo pe 4, cu două puncte, FC Botoşani pe 5, cu un punct, şi CS Dinamo pe ultima poziţie, fără puncte.

