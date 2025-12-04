Fotbalistul care l-a refuzat pe Mircea Lucescu şi România înainte de Turcia. Marius Şumudică a dat ultimele veşti - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fotbalistul care l-a refuzat pe Mircea Lucescu şi România înainte de Turcia. Marius Şumudică a dat ultimele veşti

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 12:17

Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor. Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21 de ani și-a anunțat intențiile pentru viitor. El vrea să îmbrace tricoul Turciei în viitor, nu pe cel al României.

Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul român care a pregătit mai multe formaţii din Turcia, a acordat un interviu pentru presa turcă înainte de meciul naţionalei. Întrebat de situaţia lui Umit Akdag, Marius Şumudică a dat ultimele veşti.

“Îmi place foarte mult de Umit Akdag. Este un foarte bun fundaș central de picior stâng, care poate juca inclusiv ca fundaș stânga. Oficialii Federației noastre și selecționerul Lucescu au discutat cu el și i-au transmis că îl vor la naționala României, însă Akdag așteaptă Turcia”, a spus Marius Șumudică, la Radyospor, potrivit Ajansspor.

