Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

Cine îl înlocuieşte pe Mircea Lucescu na naţionala României? Au început deja să apară nume în spaţiul public, iar Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost avansat ca posibil înlocuitor. Mircea Lucescu a anunțat deja că va rămâne pentru barajul Cupei Mondiale, totuşi dacă ratează calificarea şansele să mai fie păstrat pe banca primei repretentative sunt minime.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost întrebat direct despre posibilitatea ca Zeljko Kopic să fie următorul selecționer al României. El a negat această variantă.

”Mircea Lucescu a început munca de observație. Observările o să se intensifice înainte de baraj. Sunt foarte multe date! Nu este vorba doar de jucătorii din țară, ci de toți împrăștiați în toată lumea. (n.r. – E adevărată informația despre Kopic?) Cum să se discute de Kopic dacă Mircea Lucescu este în funcție? Nu ne gândim încă. Sunt povești. Sigur, este un antrenor foarte bun, dar nu doar el, sunt foarte mulți.Ce să mai spui de Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu… care mai sunt, să mă scuze cei pe care i-am omis. Într-adevăr, este într-un moment bun pentru că Dinamo merge foarte bine. Acolo e Kopic, iar mai apoi sunt jucătorii, dar trebuie să ai și fotbaliști de valoare la dispoziție”, a spus Stoichiță, potrivit Fanatik.

Zeljko Kopic ar vrea pe banca României

Zeljko Kopic e gata să-i ia locul lui Mircea Lucescu, dacă i se propune postul de selecţioner. “Da, am văzut. În primul rând, sunt mândru să mă aflu într-un astfel de context. E frumos să auzi asta. Pentru mine e important, pentru că e încă o dovadă care îmi confirma munca depusă aici. Merit și eu câteva lucruri pozitive spuse despre mine în România. Strict despre funcția de selecționer, deja domnul Lucescu a spus că va fi acolo la baraj. Eu mă simt mândru, satisfăcut, mă face fericit să fiu în această discuție. Dar eu mă concentrez doar pe Dinamo”, a declarat Kopic.

Gigi Becali nu-l vrea pe Kopic selecţioner şi cere un tehnician român

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. „Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Când pui șef de arbitri străin și antrenor străin, înseamnă că ești o națiune de doi lei. Ești de doi lei! Nu avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să nu găsim unul să conducă arbitrajul? Nu avem, din atâția români, un antrenor? Ce să caute un străin? Ori e echipa națională, ori e echipa internațională?”, a declarat Becali pentru Fanatik. Patronul roș-albaștrilor a acuzat și Federația că nu oferă licențe tehnicienilor români: „Eu tot timpul am români, dar nu au licență. Nu le dau nebunii de la Federație licență! Băi, nebunule, lasă antrenorul să antreneze, lasă-l să vină la Becali. Facem selecție!”