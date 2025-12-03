Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF

Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 9:57

Comentarii
Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF

Mircea Lucescu şi Zeljko Kopic

Cine îl înlocuieşte pe Mircea Lucescu na naţionala României? Au început deja să apară nume în spaţiul public, iar Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost avansat ca posibil înlocuitor. Mircea Lucescu a anunțat deja că va rămâne pentru barajul Cupei Mondiale, totuşi dacă ratează calificarea şansele să mai fie păstrat pe banca primei repretentative sunt minime.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost întrebat direct despre posibilitatea ca Zeljko Kopic să fie următorul selecționer al României. El a negat această variantă.

”Mircea Lucescu a început munca de observație. Observările o să se intensifice înainte de baraj. Sunt foarte multe date! Nu este vorba doar de jucătorii din țară, ci de toți împrăștiați în toată lumea. (n.r. – E adevărată informația despre Kopic?) Cum să se discute de Kopic dacă Mircea Lucescu este în funcție? Nu ne gândim încă. Sunt povești. Sigur, este un antrenor foarte bun, dar nu doar el, sunt foarte mulți.Ce să mai spui de Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu… care mai sunt, să mă scuze cei pe care i-am omis. Într-adevăr, este într-un moment bun pentru că Dinamo merge foarte bine. Acolo e Kopic, iar mai apoi sunt jucătorii, dar trebuie să ai și fotbaliști de valoare la dispoziție”, a spus Stoichiță, potrivit Fanatik.

Zeljko Kopic ar vrea pe banca României

Zeljko Kopic e gata să-i ia locul lui Mircea Lucescu, dacă i se propune postul de selecţioner. “Da, am văzut. În primul rând, sunt mândru să mă aflu într-un astfel de context. E frumos să auzi asta. Pentru mine e important, pentru că e încă o dovadă care îmi confirma munca depusă aici. Merit și eu câteva lucruri pozitive spuse despre mine în România. Strict despre funcția de selecționer, deja domnul Lucescu a spus că va fi acolo la baraj. Eu mă simt mândru, satisfăcut, mă face fericit să fiu în această discuție. Dar eu mă concentrez doar pe Dinamo”, a declarat Kopic.

Gigi Becali nu-l vrea pe Kopic selecţioner şi cere un tehnician român

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. „Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Când pui șef de arbitri străin și antrenor străin, înseamnă că ești o națiune de doi lei. Ești de doi lei! Nu avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să nu găsim unul să conducă arbitrajul? Nu avem, din atâția români, un antrenor? Ce să caute un străin? Ori e echipa națională, ori e echipa internațională?”, a declarat Becali pentru Fanatik. Patronul roș-albaștrilor a acuzat și Federația că nu oferă licențe tehnicienilor români: „Eu tot timpul am români, dar nu au licență. Nu le dau nebunii de la Federație licență! Băi, nebunule, lasă antrenorul să antreneze, lasă-l să vină la Becali. Facem selecție!”

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
12:47
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin
12:46
Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: “Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz