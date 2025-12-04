Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale - Antena Sport

Închide meniul
Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 18:17

Ilie Dumitrescu, Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu/ Profimedia

Generația de Aur e gata să facă un gest superb pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce plan au pus la cale foștii internaționali, înaintea duelului „de foc” din martie. 

„Mister” a transmis că mai mulți membrii ai Generației de Aur vor face deplasarea în Turcia, pentru a fi alături de echipa națională la duelul din prima manșă a play-off-ului de calificare la World Cup 2026. 

  • Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 va fi vineri, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că alături de el, și Gică Popescu, Gică Hagi sau Dan Petrescu vor face deplasarea în Turcia pentru a le face „galerie” elevilor lui Mircea Lucescu.  

Fostul internațional are mare încredere în „tricolori” și speră ca aceștia să fie în formă maximă la finalul lunii martie, atunci când se dispută partida cu Turcia. Meciul este programat pe 26 martie, de la ora 19:00, și cel mai probabil se va juca la Istanbul, pe arena celor de la Galatasaray. 

N-am emoții pentru tragerea la sorți, am pentru meciul din Turcia, din martie. Cred că o să mergem pe grupul nostru, pe grupul Generației de Aur, am hotărât să mergem să susținem echipa națională la meciul acesta. (N.r. E o galerie formată din Generația de Aur la meciul acesta?) Da, da! Au confirmat majoritatea, și Stelea, Petrescu, Sabău, eu, Gică Popescu, Hagi.  

Cred că sunt 100% motivați, vor da absolut tot ce au mai bun, sperăm ca în martie toți jucătorii să fie într-o formă foarte bună, să nu avem probleme de sănătate, pentru că am avut ceva probleme la fundașii centrali și s-a cunoscut la meciul din Bosnia…Drăgușin, Popescu. Este nevoie să fie sănătoși, să aibă tonus, formă sportivă, și am mare încredere. 

Nu mai contează ce adversare vom avea, pe cuvânt. Cu siguranță vom avea adversare puternice. E important pentru generația aceasta, după performanța de la EURO…mi-aș dori foarte mult ca echipa să dea dovadă de maturitate, de forță, putere și să facă pasul la Mondial. Când ne-au fost date 6% șanse, s-a judecat cota jucătorilor de piață, cu siguranță au jucători importanți care au cote foarte bune. Dar nu asta joacă, cred într-un nucleu important de jucători, avem asta, au trecut prin meciuri importante. Nu am avut șansa să câștigăm în Bosnia, jucam un meci acasă, era diferit. Așa jucăm acolo, acum e timp să se pregătească mental pentru atmosfera de acolo, suporterii turci sunt foarte aproape de echipă.  

Ne-am dori și noi să mai intrăm pe teren, dar nu se mai poate, trebuie să fim alături de ei, să-i susținem”, a declarat Ilie Dumitrescu. 

