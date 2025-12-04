Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale - Antena Sport

Generația de Aur e gata să facă un gest superb pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce plan au pus la cale foștii internaționali, înaintea duelului „de foc” din martie.

„Mister” a transmis că mai mulți membrii ai Generației de Aur vor face deplasarea în Turcia, pentru a fi alături de echipa națională la duelul din prima manșă a play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 va fi vineri, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia

Ilie Dumitrescu a dezvăluit că alături de el, și Gică Popescu, Gică Hagi sau Dan Petrescu vor face deplasarea în Turcia pentru a le face „galerie” elevilor lui Mircea Lucescu.

Fostul internațional are mare încredere în „tricolori” și speră ca aceștia să fie în formă maximă la finalul lunii martie, atunci când se dispută partida cu Turcia. Meciul este programat pe 26 martie, de la ora 19:00, și cel mai probabil se va juca la Istanbul, pe arena celor de la Galatasaray.

„N-am emoții pentru tragerea la sorți, am pentru meciul din Turcia, din martie. Cred că o să mergem pe grupul nostru, pe grupul Generației de Aur, am hotărât să mergem să susținem echipa națională la meciul acesta. (N.r. E o galerie formată din Generația de Aur la meciul acesta?) Da, da! Au confirmat majoritatea, și Stelea, Petrescu, Sabău, eu, Gică Popescu, Hagi.