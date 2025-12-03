Acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu. Ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România - Antena Sport

Disputa Dinamo-Steaua ar fi fost şi la echipa naţională a României. Asta susţine Marcel Pușcaș (65 de ani), fost fotbalist la Steaua și Rapid. El acuză că Mircea Lucescu ar fi ignorat complet jucătorii ”roș-albaștrilor” în primul său mandat pe banca echipei naționale.

Numărul contestarilor lui Mircea Lucescu pare să crească, iar Marcel Puşcaş se adaugă şi el în rândul celor care fac acuzaţii la adresa selecţionerului. Puşcaş susţine că Steaua a fost privată de fotbalişti la naţională cu Lucescu tehnician. Declarațiile au apărut într-o discuție pe canalul de YouTube al lui Marcel Pușcaș, acolo unde acesta a vorbit cu Emil Săndoi despre influențele din culisele naționalei.

Marcel Puşcaş susţine că Lucescu, „dinamovist convins” a trecut pe linie moartă mai mulţi fotbalişti de la Steaua. Dezvăluirea a plecat după ce Emil Săndoi a povestit că, la un moment dat, s-a temut că venirea lui Cornel Dinu pe banca României ar însemna sfârşitul său la naţională. Mai jos aveţi dialogul din podcast.

Emil Săndoi: Nea Cornel Dinu a jucat toată viața la Dinamo, mă gândeam, când a fost numit, că eu sunt la Craiova, iar orgoliile cu Dinamo erau mari (n.r. ca să mai fie convocat).

Marcel Pușcaș: Au rezolvat și Ienei, și Dinu, și Iordănescu situația. Pentru că (n.r. Iordănescu) i-a adus pe Selymeș, Răducioiu, Lupescu, el care jucase la Steaua. Lucescu avea asta când era selecționer, să nu vadă Steaua. Lucescu nu halea jucătorii de la Steaua, nu îi prea plăceau.