Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu. Ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu. Ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România

Acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu. Ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 13:44

Comentarii
Acuzaţii grave la adresa lui Mircea Lucescu. Ar fi refuzat convocarea fotbaliștilor unei echipe din România

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Disputa Dinamo-Steaua ar fi fost şi la echipa naţională a României. Asta susţine Marcel Pușcaș (65 de ani), fost fotbalist la Steaua și Rapid. El acuză că Mircea Lucescu ar fi ignorat complet jucătorii ”roș-albaștrilor” în primul său mandat pe banca echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numărul contestarilor lui Mircea Lucescu pare să crească, iar Marcel Puşcaş se adaugă şi el în rândul celor care fac acuzaţii la adresa selecţionerului. Puşcaş susţine că Steaua a fost privată de fotbalişti la naţională cu Lucescu tehnician. Declarațiile au apărut într-o discuție pe canalul de YouTube al lui Marcel Pușcaș, acolo unde acesta a vorbit cu Emil Săndoi despre influențele din culisele naționalei.

Marcel Puşcaş susţine că Lucescu, „dinamovist convins” a trecut pe linie moartă mai mulţi fotbalişti de la Steaua. Dezvăluirea a plecat după ce Emil Săndoi a povestit că, la un moment dat, s-a temut că venirea lui Cornel Dinu pe banca României ar însemna sfârşitul său la naţională. Mai jos aveţi dialogul din podcast.

Emil Săndoi: Nea Cornel Dinu a jucat toată viața la Dinamo, mă gândeam, când a fost numit, că eu sunt la Craiova, iar orgoliile cu Dinamo erau mari (n.r. ca să mai fie convocat).

Marcel Pușcaș: Au rezolvat și Ienei, și Dinu, și Iordănescu situația. Pentru că (n.r. Iordănescu) i-a adus pe Selymeș, Răducioiu, Lupescu, el care jucase la Steaua. Lucescu avea asta când era selecționer, să nu vadă Steaua. Lucescu nu halea jucătorii de la Steaua, nu îi prea plăceau.

Reclamă
Reclamă

Emil Săndoi: Am apreciat mereu profesionalismul, pentru că spun sincer că și eu am avut o perioadă destul de mare în care eram cam singurul jucător chemat de la Craiova. Cred că era mai dificil ca un antrenor să meargă pe mâna mea, venind de la Craiova, pentru că fiind în mare echipa națională formată cu jucători de la Steaua și Dinamo, ei aveau omogenitate.

Marcel Pușcaș: Și de la Craiova Maxima au fost la un moment dat opt sau nouă jucători!

Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine voteazăCe surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
15:23
Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina
14:51
Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren
14:41
FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
14:16
VideoGrand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu
14:16
Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă”
14:01
McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz