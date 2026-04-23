De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el

O dezvăluire incredibilă. Cristi Chivu, care acum este omul momentului în Italia, a fost propus de Mircea Lucescu să preia naţionala României. Mutarea nu s-a mai făcut, deoarce Răzvan Burleanu nu l-ar fi vrut.

Anunţul a fost făcut de Florin Prunea, care a reamintit o declaraţie mai veche a lui Mircea Lucescu.

“Grande Cristian! Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu? Când a zis nea Mircea în emisiune. A zis ‘Da, domnule, e adevărat'”, a povestit Prunea la Digi Sport.

Mircea Lucescu a povestit în august 2025 că l-a propus pe Cristi Chivu să preia naţionala României. Propunerea către Burleanu a venit după ce Edi Iodănescu a plecat de la naţională, iar Chivu se despărțise de Inter Primavera. Mircea Lucescu voia să se ducă împreună cu Cristi Chivu la echipa națională, iar actualul antrenor al lui Inter să fie antrenorul principal. În cele din urmă, Mircea Lucescu a ajuns singur pe banca României.

”E adevărat. Am vrut ca el să vină și eu să fiu pe lângă el. Pe urmă, lucrurile nu s-au făcut. Nu vreau să comentez. Când am văzut că nu se ajunge la o altă alegere, am acceptat.