OFICIAL | Universitatea Craiova s-a despărțit de Vasile Mogoș: „Tu ești buburuza noastră”

Transferat gratis de la CFR Cluj în vara anului 2025, Vasile Mogoș a plecat după doar un sezon de la Universitatea Craiova. A fost însă un an remarcabil pentru fotbalistul român, care a cucerit eventul cu formația din Bănie.
În ziua în care a fost făcut anunțul oficial, oltenii au publicat un video emoționant cu momente și declarații făcute de Mogoș în timpul sezonului petrecut pe ”Oblemenco”.
Vasile Mogoș a plecat de la Universitatea Craiova
După mai multe experiențe în fotbalul italian, Vasile Mogoș a ajuns în Liga 1, iar la începutul sezonului recent încheiat a semnat cu Universitatea Craiova, după ce evoluase și pentru CFR.
Fotbalistul a cucerit eventul cu echipa din Bănie, timp în care a adunat 34 de meciuri și a marcat un gol. Sâmbătă, oltenii au anunțat despărțirea de acesta printr-o postare emoționantă.
- Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii
- Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului”
- Acord total pentru transferul lui Darius Olaru de la FCSB! Suma pentru care căpitanul pleacă de la roş-albaştri
- Neluțu Varga, discurs plin de siguranță după amenda primită de echipa sa de la UEFA: „Să stea liniștiți. Nu va muri CFR”
- De ce a plecat Alibek de la CFR Cluj? Neluțu Varga a venit cu lămuriri: „Eu plătesc și tot eu rămân cu paguba”