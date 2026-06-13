OFICIAL | Universitatea Craiova s-a despărțit de Vasile Mogoș: „Tu ești buburuza noastră”

Transferat gratis de la CFR Cluj în vara anului 2025, Vasile Mogoș a plecat după doar un sezon de la Universitatea Craiova. A fost însă un an remarcabil pentru fotbalistul român, care a cucerit eventul cu formația din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ziua în care a fost făcut anunțul oficial, oltenii au publicat un video emoționant cu momente și declarații făcute de Mogoș în timpul sezonului petrecut pe ”Oblemenco”.

Vasile Mogoș a plecat de la Universitatea Craiova

După mai multe experiențe în fotbalul italian, Vasile Mogoș a ajuns în Liga 1, iar la începutul sezonului recent încheiat a semnat cu Universitatea Craiova, după ce evoluase și pentru CFR.

Fotbalistul a cucerit eventul cu echipa din Bănie, timp în care a adunat 34 de meciuri și a marcat un gol. Sâmbătă, oltenii au anunțat despărțirea de acesta printr-o postare emoționantă.

„OFICIAL | Mulțumim, Vasile Mogoș!

Contractul dintre Universitatea Craiova și Vasile Mogoș a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. Cu toate acestea, Vasile va rămâne mereu unul dintre noi și vom purta cu mândrie mai departe toate amintirile pe care le-am creat împreună.

Ești leu. Ești amuletă. Tu ești buburuza noastră care, chiar și de la distanță, ne va conduce către noi obiective importante.