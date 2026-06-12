Fostul portar al naţionalei României şi-a anunţat retragerea. Anunţul FRF

Florin Niță şi-a anunţat retragerea din fotbal, după ce de aproape un an a rămas fără angajament.
FRF a reacţionat la vestea primită. „Dincolo de mănuși: Florin Niță pune punct unei cariere de poveste! Portarul României la EURO 2024 își anunță retragerea din activitatea de fotbalist”, sciu oficialii de la FRF.
”Florin Niță a decis să spună „adio” gazonului. Retragerea acestuia nu marchează doar finalul unui capitol pentru un sportiv excepțional, ci este un prilej de a privi în urmă la o carieră clădită pe disciplină, respect și o iubire nemărginită pentru fotbal.
Povestea lui Florin Niță nu a fost niciodată doar despre parade spectaculoase sau despre cum a reușit să închidă poarta, a fost, în special, o poveste despre refuzul de a renunța în fața greutăților și despre o ascensiune construită cu multă muncă încă din perioada junioratului.
Florin Niță, 39 de ani în iulie, a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României. Echipa Națională îi mulțumește lui Florin pentru tot și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, se mai arată în mesajul postat.
Florin Niţă a evoluat în 31 de partide la echipa naţională a României. Pntru formaţii de club, el a activat la Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac.
A câștigat două titluri de campion cu FCSB (2014, 2015), două Cupa Ligii (2015, 2016), Cupa României (2015) și Cupa Cehiei cu Sparta Praga (2020), unde a fost desemnat jucătorul anului 2021.
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