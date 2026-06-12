Fostul portar al naţionalei României şi-a anunţat retragerea. Anunţul FRF

Florin Niță şi-a anunţat retragerea din fotbal, după ce de aproape un an a rămas fără angajament.

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FRF a reacţionat la vestea primită. „Dincolo de mănuși: Florin Niță pune punct unei cariere de poveste! Portarul României la EURO 2024 își anunță retragerea din activitatea de fotbalist”, sciu oficialii de la FRF.

”Florin Niță a decis să spună „adio” gazonului. Retragerea acestuia nu marchează doar finalul unui capitol pentru un sportiv excepțional, ci este un prilej de a privi în urmă la o carieră clădită pe disciplină, respect și o iubire nemărginită pentru fotbal.

Povestea lui Florin Niță nu a fost niciodată doar despre parade spectaculoase sau despre cum a reușit să închidă poarta, a fost, în special, o poveste despre refuzul de a renunța în fața greutăților și despre o ascensiune construită cu multă muncă încă din perioada junioratului.

Florin Niță, 39 de ani în iulie, a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României. Echipa Națională îi mulțumește lui Florin pentru tot și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, se mai arată în mesajul postat.