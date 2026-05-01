Fostul internaţional nu o vede pe campioana mondială Argentina printre favoritele la World Cup! Care este motivul

Fostul internaţional algerian Faouzi Ghoulam (35 de ani) nu o consideră pe campioana mondială Argentina o favorită la cucerirea trofeului la World Cup 2026.
Argentina se va duela în grupă chiar cu Algeria, naţionala pentru care Faouzi Ghoulam a jucat în 37 de meciuri şi pentru care a marcat 5 goluri.
Faouzi Ghoulam le vede pe Franța, Spania și Portugalia favorite la trofeu la World Cup 2026
“Messi se apropie de sfârșitul carierei sale, iar Argentina încă își construiește echipa în jurul lui, așa că, personal, cred că Franța, Spania și Portugalia sunt mai probabil favorite la victorie”, a declarat Faouzi Ghoulam într-un interviu pentru fifa.com.
Faouzi Ghoulam e foarte optimist înaintea meciului dintre Argentina şi Algeria, din grupele World Cup 2026. Va fi primul meci din grupă pentru ambele echipe.
“Nu cred că meciul nostru cu Argentina va fi cel mai dificil din grupă, pentru că va fi ușor să ne ridicăm la înălțime. Este și primul meci, așa că vom fi nerăbdători să începem, pentru că intenționăm să avansăm. Trebuie să ne asigurăm, în mod realist, că ne valorificăm șansele, mai ales împotriva echipelor cu care putem concura”, a mai spus Faouzi Ghoulam.
Argentina şi Algeria fac parte din grupa J de la Campionatul Mondial din 2026, alături de fosta adversară a României din preliminarii, Austria şi de Iordania.
A jucat pentru naţionala U21 a Franţei, dar ulterior a ales să reprezinte Algeria
Faouzi Ghoulam a jucat două meciuri pentru naţionala U21 a Franţei, după care a decis să reprezinte Algeria. Ghoulam a făcut parte din echipa Algeriei care a produs o surpriză uriaşă la Mondialul din 2014, din Brazilia, calificându-se de pe locul 2 în grupă. Belgia a câştigat toate cele 3 meciuri, iar Algeria a mers mai departe de pe locul 2, cu 4 puncte, într-o grupă din care mai făceau parte Rusia şi Coreea de Sud.
Germania, care avea să devină campioană mondială, după ce învingea Argentina lui Messi în prelungiri în finală, cu un gol al lui Gotze, s-a chinuit în optimi cu Algeria, învingând-o cu 2-1, după prelungiri.
“Carlo Ancelotti este incredibil”
Ghoulam a jucat la Napoli sub conducerea lui Carlo Ancelotti, selecţionerul de acum al Braziliei. “Este incredibil (n.r: Carlo Ancelotti), are mereu zâmbetul pe buze, vorbește cu jucătorii, explică totul și este mereu acolo pentru tine când lucrurile devin dificile. Este unul dintre cei mai buni din domeniu. A trăit prin multe ere diferite ale fotbalului și a reușit întotdeauna să iasă învingător, câștigând constant de-a lungul anilor, ceea ce nu este o performanță ușoară. Studiază mult, uneori alături de fiul său, are un staff excelent în culise și nu este o coincidență că a avut atât de mult succes”, a spus Ghoulam.
El are mare încredere în jucătorii de acum ai Algeriei. “Lotul Algeriei este plin de jucători talentați care merită urmăriți. Am fost întotdeauna binecuvântați cu jucători grozavi: [Riyad] Mahrez este, fără îndoială, cea mai mare vedetă a noastră și mai este [Rayan] Ait-Nouri, care joacă la Manchester City și este un jucător foarte talentat. [Ramy] Bensebaini la Borussia Dortmund, [Anis Hadj] Moussa la Feyenoord. Toți au evoluat cu succes la Cupa Africii pe Națiuni, și mai este și Ibrahim Maza de la Bayer Leverkusen, care are doar 20 de ani și este deja un jucător de perspectivă”, a precizat Faouzi Ghoulam.
Toate cele 104 de meciuri de la FIFA World Cup 2026 vor putea fi urmărite în exclusivitate în România în Universul Antena.
