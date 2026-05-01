Fostul internaţional nu o vede pe campioana mondială Argentina printre favoritele la World Cup! Care este motivul

Fostul internaţional algerian Faouzi Ghoulam (35 de ani) nu o consideră pe campioana mondială Argentina o favorită la cucerirea trofeului la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Argentina se va duela în grupă chiar cu Algeria, naţionala pentru care Faouzi Ghoulam a jucat în 37 de meciuri şi pentru care a marcat 5 goluri.

Faouzi Ghoulam le vede pe Franța, Spania și Portugalia favorite la trofeu la World Cup 2026

“Messi se apropie de sfârșitul carierei sale, iar Argentina încă își construiește echipa în jurul lui, așa că, personal, cred că Franța, Spania și Portugalia sunt mai probabil favorite la victorie”, a declarat Faouzi Ghoulam într-un interviu pentru fifa.com.

Faouzi Ghoulam e foarte optimist înaintea meciului dintre Argentina şi Algeria, din grupele World Cup 2026. Va fi primul meci din grupă pentru ambele echipe.

“Nu cred că meciul nostru cu Argentina va fi cel mai dificil din grupă, pentru că va fi ușor să ne ridicăm la înălțime. Este și primul meci, așa că vom fi nerăbdători să începem, pentru că intenționăm să avansăm. Trebuie să ne asigurăm, în mod realist, că ne valorificăm șansele, mai ales împotriva echipelor cu care putem concura”, a mai spus Faouzi Ghoulam.