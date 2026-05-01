Florentino Perez l-a ales pe viitorul antrenor al lui Real Madrid! Va merge personal să-l convingă să preia echipa

Preşedintele celor de la Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani), a decis cine este prima opţiune pentru a-l înlocui pe Alvaro Arbeloa (43 de ani) după finalul sezonului.
Este vorba despre nimeni altul decât antrenorul Benficăi, Jose Mourinho (63 de ani), preferatul lui Perez, potrivit presei spaniole.
Florentino Perez va merge la Lisabona pentru a-l convinge pe Mourinho să o preia pe Real Madrid
Publicaţia spaniolă ABC a anunţat că Florentino Perez va merge personal la Lisabona pentru a-l convinge pe Jose Mourinho să revină pe banca lui Real Madrid.
Între timp, Perez a refuzat să meargă mai departe cu varianta Jurgen Klopp (58 de ani), despre care s-a vorbit anterior. Preşedintele lui Real Madrid e decis să nu mai asculte sfaturi legate de viitorul antrenor al echipei, aşa cum a făcut în alte ocazii, şi să meargă pe mâna lui, alegerea fiind Mourinho, care a cucerit un titlu, o Cupă a Spaniei şi o Supercupă a Spaniei cu Real.
Jose Mourinho are o clauză de reziliere de numai 3 milioane de euro, aceasta nefiind un impediment pentru Perez. Benfica vrea şi ea să îi prelungească înţelegerea lui “The Special One”.
Până la o eventuală numire pe banca lui Real Madrid, lucru care s-ar putea întâmpla după sfârşitul sezonului, Jose Mourinho poate fi văzut alături de echipa lui, Benfica, în meciurile din Liga Portugal, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Benfica a impresionat în acest sezon cu Jose Mourinho pe bancă, fiind pe locul 2, după 31 de etape, cu 75 de puncte. Benfica e la 7 puncte în spatele liderului FC Porto, dar la două puncte peste campioana Sporting, care s-a încurcat surprinzător în ultimele două meciuri cu ultimele două clasate, AVS şi Tondela.
