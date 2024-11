Eduard Radaslavescu a vorbit despre plecarea de la FCSB: "A fost decizia mea"! I-a cerut lui Curelea ca tricolorii U20 să meargă la România - Kosovo - Antena Sport

Nu-mi pare rău, a fost decizia mea, să mă întorc la Farul, să joc cât mai mult. Asta simţeam eu, de asta aveam nevoie. Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reuşit să câştig trofee. Cum am spus şi atunci, a fost echipa mea de suflet şi o să rămână mereu. Steaua (n.r: FCSB) e importantă, dar, cum v-am spus, sunt foarte fericit la Farul, mi-am dorit să mă întorc şi n-am decât să le mulţumesc celor de la FCSB şi să le urez baftă, mereu ţin legătura cu jucătorii de acolo.

„Îmi doresc foarte mult să mergem la România – Kosovo”

(n.r: despre meciul cu Kosovo) Chiar eu am pus o întrebare, dacă putem să fim în tribună, chiar îmi doresc foarte mult să mergem, e un meci important. Am foarte mulţi prieteni acolo, sunt jucători români, ne reprezintă şi vrem să fim lângă ei. Ne-am dori să mergem acolo, la meci.

Aşa ni s-a spus (n.r: că ar putea merge), acum să vedem ce se decide mâine. Sper să fim în tribună, chiar ne dorim asta”, a declarat Eduard Radaslavescu la conferinţa de presă organizată după România U20 – Portugalia U20 1-1.

România U20 – Portugalia U20 1-1. Atanas Trică a marcat din penalty pentru „tricolori”

Echipa naţională U20 a României a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională U20 a Portugaliei, în cadrul Elite League U20.

La Târgovişte, „tricolorii” au obţinut un penalty în minutul 29, când Alexandru Musi a fost faultat în careu. A executat şi a transformat Atanas Trică, în minutul 32.

Lusitanii au egalat în minutul 54, prin Tiago Andrade, care a înscris cu un şut din careu, relata news.ro. 1-1 a rămas şi scorul final meciului. Pentru România U20 urmează un meci cu reprezentativa U20 a Italiei, la Florenţa.

Selecţionerul Costin Curelea a folosit următoarea formulă de echipă: