Fatih Terim, cuvinte uriașe despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Un nume mare”

Fatih Terim (72 de ani) a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea confruntării dintre Turcia și România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fatih Terim, legendarul antrenor turc, în prezent liber de contract, a prefațat duelul de la Istanbul și l-a lăudat pe Mircea Lucescu. „Împăratul” a subliniat că „Il Luce” merită respect pentru cariera fabuloasă avută.

Fatih Terim, cuvinte uriașe despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

„Mircea Lucescu este un antrenor important. Este un nume mare și nu putem face altceva decât să-i respectăm cariera pentru că timp de mulți ani, aproape fără pauză, a antrenat în toată lumea. Este un antrenor mereu activ, a lucrat mulți ani fără întrerupere. Nu este un lucru ușor.

De aceea îl văd ca pe cineva care iubește fotbalul și cunoaște fotbalul foarte bine. Dacă nu iubești fotbalul, nu e posibil să lucrezi atâția ani fără întrerupere. De aceea merită respect Lucescu. Lucescu este implicat în fotbal de 60-65 de ani și a petrecut majoritatea acestor ani în turnee de nivel înalt. Este, de asemenea, o legendă a României.

Cred că este foarte potrivit ca Federația Română de Fotbal să dorească să beneficieze de contribuția lui Lucescu atât timp cât sănătatea lui îi permite. Suntem prieteni de mult timp, ne întâlnim ocazional și îi transmit cele mai bune urări prin intermediul acestui mesaj”, a declarat Fatih Terim, conform fanatik.tr.