Fatih Terim, cuvinte uriașe despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Un nume mare”

Fatih Terim (72 de ani) a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea confruntării dintre Turcia și România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00.
Fatih Terim, legendarul antrenor turc, în prezent liber de contract, a prefațat duelul de la Istanbul și l-a lăudat pe Mircea Lucescu. „Împăratul” a subliniat că „Il Luce” merită respect pentru cariera fabuloasă avută.
Fatih Terim, cuvinte uriașe despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România
„Mircea Lucescu este un antrenor important. Este un nume mare și nu putem face altceva decât să-i respectăm cariera pentru că timp de mulți ani, aproape fără pauză, a antrenat în toată lumea. Este un antrenor mereu activ, a lucrat mulți ani fără întrerupere. Nu este un lucru ușor.
De aceea îl văd ca pe cineva care iubește fotbalul și cunoaște fotbalul foarte bine. Dacă nu iubești fotbalul, nu e posibil să lucrezi atâția ani fără întrerupere. De aceea merită respect Lucescu. Lucescu este implicat în fotbal de 60-65 de ani și a petrecut majoritatea acestor ani în turnee de nivel înalt. Este, de asemenea, o legendă a României.
Cred că este foarte potrivit ca Federația Română de Fotbal să dorească să beneficieze de contribuția lui Lucescu atât timp cât sănătatea lui îi permite. Suntem prieteni de mult timp, ne întâlnim ocazional și îi transmit cele mai bune urări prin intermediul acestui mesaj”, a declarat Fatih Terim, conform fanatik.tr.
Fatih Terim a mai declarat că deși Turcia pare favorită înaintea partidei cu România, meciul va fi unul dificil, iar „tricolorii” pot fi periculoși.
„Fotbalul românesc a avut întotdeauna o tradiție bogată. Meciurile individuale, meciurile de play-off sunt meciuri care necesită o atenție specială. Cu siguranță, pe hârtie, Turcia este favorită înainte de meci, dar nu știm ce se va întâmpla într-un meci de 90 de minute sau în prelungiri.
De aceea trebuie să ne concentrăm în fiecare secundă a meciului și să acționăm fără să ne pierdem concentrarea. Trebuie să fim inteligenți și precauți”, a mai spus Fatih Terim.
Fatih Terim a avut patru mandate de selecționer al Turciei: 1993 – 1996, 2005 – 2006, 2006 – 2009 și 2013 – 2017. După ultimul mandat, „Împăratul” a fost înlocuit pe banca naționalei Turciei chiar de Mircea Lucescu. „Il Luce” i-a antrenat pe turci timp de doi ani.
- “Ce aşteptări ai de la Ianis?” Răspunsul lui Gică Hagi înainte de barajul Turcia – România
- Nume uriaşe ale fotbalului românesc, susţinere totală înaintea barajului cu Turcia! Mesajele lui Hagi, Mutu şi Dumitrescu
- Arda Guler valorează aproape cât lotul României. Diferenţa uriaşă dintre cele două naţionale înaintea barajului
- România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei
- Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia